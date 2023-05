Caçado por morte no Acre, líder do PCC é morto pela polícia do MS

O motorista Marcos Ferreira da Costa, de 42 anos, foi morto com um tiro na noite deste sábado, 6, após efetuar tiros contra uma travesti e trocar tiros com a Polícia Militar na Via Verde nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Corrente, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição Policial foi acionada via COPOM para averiguar uma situação de disparos de arma de fogo em via pública, um motorista com um veículo modelo Honda Civic preto e placa QTJ-9C39, teria efetuado 7 tiros contra uma travesti nas proximidades do estádio Arena da Floresta.

Rapidamente os militares se deslocaram até ao local e durante patrulhamento na região, encontraram o motorista no veículo. Foi dada ordem de parada, ele desobedeceu e saiu em fuga. Durante a perseguição já nas proximidades da UPA, na Via Verde, Marcos que estava em posse de uma arma de fogo 380, efetuou vários tiros contra os policiais, que revidaram os tiros atingido ao pneu traseiro do veículo. Foi feito a abordagem ao carro e quando os policiais se aproximaram perceberam que o motorista estava ferido na região do braço.

A arma de fogo que estava em posse de Marcos foi apreendida. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar os primeiros socorros, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Marcos já se encontrava morto. Segundo a Médica do SAMU, o homem foi ferido com um projétil no braço esquerdo que atingiu o coração.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo de Marcos foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.