Acre registra 3 mortes e 316 novos casos de Covid-19 em 7 dias

O Juizado de Instrução Criminal nº 3 da Capital, em Cobija, decretou prisão preventiva no presídio de Villa Busch contra Sergio Candia Ferrufino, acusado do crime de feminicídio contra sua companheira Janaína Menezes da Costa, brasileira, com vários ferimentos perfurantes na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano.

O Promotor Departamental de Pando, Marco Renato Peñaranda, informou que em audiência cautelar realizada na tarde de ontem, 7, o Ministério Público demonstrou com vários indícios que o acusado é provavelmente o autor do delito sob investigação, e a autoridade judiciária determinou sua prisão preventiva detenção por 90 dias, enquanto prosseguem as investigações.

“Durante a audiência foram oferecidos diversos elementos que comprometem a participação do réu de 38 anos, como o boletim de ocorrência, registro do local do fato, perícia médica e outras diligências. Agora o réu deve cumprir prisão preventiva no presídio de Villa Busch”, disse Peñaranda.

Por sua vez, o procurador para os Crimes Contra a Vida, José Luis Quispe, informou que o Ministério Público está investigando o caso e que o principal suspeito do ato de sangue é o marido dela, Sergio, 38, que foi preso e indiciado por feminicídio. “De acordo com o laudo da autópsia, constatou-se que a vítima apresentava cinco perfurações que ocasionaram sua morte. O fato ocorreu em Cobija, na madrugada de sábado, 6 de maio, por volta das 02h40, quando o casal teve uma discussão e nestas circunstâncias presume-se que o homem pegou uma faca e feriu sua esposa até matá-la”, explicou o promotor.

Após o feminicídio, o agressor tentou tirar a própria vida cortando o próprio pescoço e o braço, mas os ferimentos não foram profundos. Por volta das 4h20, ele compareceu à sede da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) para informar que havia tirado a vida de sua esposa, por suposta infidelidade.

“Após o fato, o sujeito se dirigiu à polícia para relatar o ocorrido, do mesmo modo, apresentava lesões nas mãos e pescoço, o que nos faz presumir que após cometer o crime tentou tirar a própria vida, resolvendo finalmente ir para as autoridades competentes”, disse Quispe.

FILHA DO CASAL VIU TUDO

Familiares da mulher apontam que a vítima de feminicídio deixou três menores (dois meninos e uma menina. Em conversa particular com um dos tios, a menina de aproximadamente 10 anos revelou ter presenciado o momento em que o pai se lançou sobre a mãe com a faca, situação que a deixou bastante traumatizada.

RELACIONAMENTO DETERIORADO

Uma das irmãs de Janaína, em contato com uma mídia brasileira, disse que o relacionamento havia se deteriorado devido à suposta infidelidade de Sergio, e seu comportamento era bastante agressivo por ciúmes. Segundo ela, a irmã estava decidida a se separar, esperava que o homem saísse de casa, mas ele insistia em ficar e não abandonar o relacionamento.

“Como família, nunca soubemos dessas agressões, mas outros amigos próximos me contaram que ele já havia tentado matá-la em outra ocasião e que havia batido nela algumas vezes. De fato, às vezes a gente via umas partes roxas do corpo dela, mas ela sempre dava uma desculpa, e ele, na frente da família, era um cara que era carinhoso com ela, fingia ser atencioso”, disse o familiar.

Com informações de Perla Del Acre.