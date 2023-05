A reação de Bocalom!

Com ou sem o senador Sérgio Petecão (PSD), o governador Gladson Cameli (PROGRESISTAA) ou qualquer outro parlamentar, o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) deixou claro que será candidato a reeleição. Para isso, promete uma reação em cadeia de várias obras na cidade e na zona rural que possam respaldar a continuidade do projeto: “Produzir para empregar”.

Bocalom já anunciou a contratação de R$ 100 milhões em asfaltamento para as ruas da cidade, construção de 1001 casas populares, recuperação de ramais com o início do verão, além de outras atividades nas áreas de educação e saúde. Ele acredita que o respaldo político para garantir a reeleição virá pelo trabalho desenvolvido, inclusive durante e após o transbordamento dos igarapés e a cheia do rio Acre, que atingiu mais de 70 bairros.

No plano político, o prefeito Bocalom conta com o apoio do senador Márcio Bittar (União Brasil), que já declarou publicamente o apoio em substituição ao senador Sérgio Petecão. Ele articula também a adesão de deputados federais, estaduais e vereadores. Bocalom se coloca como um candidato de direita contra Marcus Alexandre que ressurgiu no cenário como um candidato não petista. Outro entrave na disputa é a entrada de Alysson Bestene como provável candidato do Palácio Rio Branco.

“Nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho”. (Provérbio Chinês).

. O ex-vereador Gilson da Funerária se articula com precisão para disputar a prefeitura de Senador Guiomard.

. Alternância democrática é sempre muito saudável para melhorar uma cidade.

. Um grupo só se renovando no poder é um grande mal para o povo em qualquer cidade, estado ou país.

. Ou o Brasil acaba com a reeleição ou a reeleição acaba com o Brasil.

. A reeleição destrava a tranca da corrupção (na maioria dos casos).

. O deputado Roberto Duarte, agora presidente estadual do Republicanos, está revelando uma habilidade que ainda não se sabia.

. Com ele, o PR deverá crescer consideravelmente.

. Não se ganha uma eleição apenas com simpatia e pesquisas, é preciso gastar muito dinheiro.

. A ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) sabe muito bem disso.

. Isto, sem falar na força da máquina.

. O ex-deputado Antônio Pedro vai disputar a eleição para prefeito em Xapuri pelo Republicano.

. A lógica do mandato é uma e de uma campanha eleitoral outra bem diferente;

. Não duvidem que mais de 50% dos atuais vereadores de Rio Branco se reelegem; sempre foi assim.

. O verão está chegando e promete uma longa estiagem por conta do fenômeno “El Ñino”, aquecimento estranho das águas do pacífico na faixa equatorial.

. Diga Macunaíma, fica aí calado, enjambrado…

. “O presidente do MDB, Flaviano Melo, apostou errado…e perdeu”!

. “Os últimos candidatos que apoiou tem lhe decepcionado; antes da eleição é uma coisa, depois outra”.

. Fidelidade partidária, doutor, é como animal em extinção; amizades sinceras, também”.

. Pois é, bom dia e uma boa semana!