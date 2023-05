Alysson entra no jogo!

Com a decisão da prefeita Socorro Neri (PROGRESSISTAS) de não disputar a prefeitura de Rio Branco nas eleições do ano que vem como estava previsto, o secretário de Articulação Política, Alysson Bestene, entra no jogo sem oponentes, inclusive, dentro do PROGRESSISTA, onde deve ter maioria no diretório municipal. Com isso, o confronto entre ele e o prefeito Tião Bocalom, que também é PROGRESSISTA, deverá acontecer bem antes das eleições. Bocalom poderia ir para o PL ou União Brasil.

A pré-candidatura de Alysson tem o apoio integral da cúpula do governo que tenta convencer o governador Gladson Cameli da necessidade de se ter um candidato próprio. Até onde se sabe o governador continua observando o movimento político como costuma fazer para uma decisão final mais adiante.

O grupo que apoia Alysson vê suas chances aumentarem à medida em que o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B), Márcio Bittar (União Brasil) e por último o senador Sérgio Petecão (PSD) tecem duras críticas ao governo tendo como pano de fundo a eleição municipal. Isto significa que Gladson não fechou acordo político nenhum para apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom, muito menos do ex-prefeito Marcos Alexandre como desejam. Sendo a única certeza nessa vida é a mudança, é bem plausível que o quadro político mude. Porém, a princípio é o que está posto.

“O pássaro que descansa tem fome; o que voa, tem que comer”. (ditado noruegês)

. Alguns segmentos da esquerda se comportam como membros de uma seita.

. O bolsonarismo também criou a sua.

. Portanto, temos duas seitas que travam uma verdadeira guerra dentro da Câmara Federal e do Senado.

. As seitas trocam o doce por amargo e o amargo pelo doce; chamam ao bem, mal e ao mal bem.

. É o velho maniqueísmo às voltas com o nosso debate político; eu sou do bem e você é do mal; um é de Deus o outro do diabo.

. O melhor exemplo desse confronto das seitas é a tentativa de se criar uma lei que impeça a propagação das fake news, os crimes de ódio e atos terroristas na internet envolvendo as Big Techs.

. Para uns é justiça; para outros, censura.

. Enquanto isso, as fake news e crimes se propagam pela internet até que…um novo fato chocante sacoleje a sociedade.

. Virão políticos com discursos emotivos, fáceis e demagógicos.

. Seitas não aceitam o diálogo para a construção do bem comum.

. Tem prefeito do interior comendo piranambu e arrotando caviar.

. Quem está no poder pode muito, mas não pode tudo.

. Perguntem ao Bolsonaro; ao Lula também!

. Duas políticas que, por erro de avaliação de seus potenciais, estão fora de seus mandatos:

. As deputadas Mara Rocha e Vanda Milani fizeram bons mandatos em seus campos de atuação.

. Porém se perderam no caminho ao optarem para disputar o governo (Mara) e Senado (Vanda).

. As duas se reelegeriam deputadas federais com certa facilidade.

. Há quem diga que cavalo paramentado pode passar duas vezes.

. Dois políticos que nunca devem ser subestimado:

. O governador Gladson e o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim.

. Chegando atrasado por quê, Macunaíma?!

. Compromissos, Astério! Compromissos…

. Isso, Astério, fica bem melhor assim, mas verdadeiro.

. Macunaíma, nunca subestime a inteligência e a dignidade de uma pessoa.

. “A vida não se resume em festivais!

. Bom dia!