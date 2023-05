Eleição para ficar de olho

É de conhecimento público que, o atendimento no sistema estadual de Saúde no interior do estado é deficiente. O deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) tocou esta semana na ALEAC, em dois assuntos que são feridas abertas no sistema. Um foi sobre o mal atendimento e a burocracia para se conseguir acessar o TFD-Tratamento Fora de Domicílio. As queixas sobre o desleixo com os pacientes no TFD são recorrentes, e neste caso não faltou com a verdade quando denunciou e pediu melhoria e rapidez para atender quem precisa do serviço.

Um outro tema abordado foi o da adoção do atendimento médico primário em casos menos urgentes, pela telemedicina. Muitos estados já se utilizam desta ferramenta. Não tem segredo, não estamos na Idade da Pedra, mas na era digital. Funcionando, impediria, por exemplo, alguém que tivesse de vir dos municípios do Juruá para a capital, para fazer uma consulta médica. São dois assuntos que com boa vontade poderiam ser resolvidos pela Secretaria de Saúde.

Não pode é mais continuar como se encontra, com uma demanda de consultas e de pedidos para o TFD, emperrados pela burocracia.

O TROCO DO STF

Embalados pelos místicos deputados evangélicos e os bolsonaristas radicais, os parlamentares estão brecando o projeto de lei que pune a propagação de fake news. Mas o troco veio ontem rápido do STF. O ministro Dias Dias Toffoli liberou para julgamento a ação que estava parada no STF sobre a regulação das redes sociais e de plataforma da internet. Ou seja, quando o Legislativo não quer legislar entra o STF. As matérias são idênticas.

NÃO TERÁ NOMEAÇÃO

O prefeito Tião Bocalom me ligou ontem, para dizer não haver nenhum compromisso com o senador Márcio Bittar (UB), para nomeação como secretários a sua ex-mulher Márcia Bittar e o filho João Paulo Bittar. O Bittar também me ligou para ratificar o que foi dito pelo prefeito, e enfatizar ser seu apoio à reeleição do Bocalom uma decisão pessoal e sem contrapartida. Feitos os registros.

MAIS FORTE AINDA

Ainda não sei quem será o candidato a prefeito de Brasiléia pela oposição. Mas sei que não será fácil derrotar o nome a ser apoiado pela prefeita Fernanda Hassem e o irmão e deputado Tadeu Hassem (Republicanos). Se mexem bem numa campanha, já mostraram isso nas últimas eleições.

DEFENDEM UM DIREITO

Já conversaram além da conta com o governo sobre o reajuste nos plantões dos técnicos de enfermagem. Por isso, qualquer medida radical que a categoria tomar não pode ser condenada.

NÃO PODEM APARTAR

PT-PCdoB-PV devem disputar a próxima eleição municipal como Federação. Na chapa para vereador as vagas serão rateadas pelos partidos integrantes. Por isso têm que escolher nomes com densidade eleitoral.

OUTRO MUNDO

É comum um deputado se sobressair na ALEAC, e quando se elege deputado federal não consegue ter em Brasília, o mesmo destaque que tinha no plano regional. Raros foram os parlamentares acreanos que conseguiram furar a bolha do baixo clero e ascender ao alto clero. Brasília é outro mundo, com outros caciques.

QUE TRAPALHADA!

Que trapalhada, cometeram assessores mais próximos do Bolsonaro em falsificar atestado de vacinas para entrar nos EUA. Foi tão na vista de todos, que desta feita não podem nem dizer que se trata de uma manobra do grupo do Lula. Deixaram as próprias digitais no crime.

MASSACRE DA GLOBO

A derrota do Bolsonaro se deve às suas trapalhadas, negacionismo, querer a volta da ditadura, mas se deve em grande escala ao massacre que seu governo sofreu da GLOBO, com quem comprou briga. E, fora do poder está ferrado. O massacre do seu perfil será pior ainda, Não escapa de tornar-se inelegível para 2026.

FORA DE CENA

Acho que a questão da Ptolomeu abalou emocionalmente o governador Gladson. Saiu de cena, botou a vice-governadora Mailza Gomes na ribalta, e só veio aparecer agora para dançar com a cantora Joelma. Antes, era presente até em torneio de briga de galos.

TEMOR DA DEVASSA

Quando um prefeito perde uma eleição para um adversário, faz parte do jogo. Mas quando perde para um inimigo político é o início de um ciclo de inferno astral, porque terá a sua administração esmiuçada e sempre vão aparecer erros incubados.

APOSTAM TUDO

Ex-aliados do governador Gladson Cameli não escondem em seus comentários, que jogam com a possibilidade do seu afastamento ou condenação, para neste último caso se tornar inelegível. Os muros da cidade são tão baixos que qualquer comentário o vizinho escuta.

NÃO SIGNIFICA MUITO

É tolice um dirigente de partido eleger um prefeito e esperar com seu apoio em 2026, se eleger para cargo majoritário. Na eleição passada o que mais se viu foi prefeito traindo os que tiveram papel fundamental em suas eleições. Este comportamento foi quase que total.

NÃO TEM PAI DA CRIANÇA

Quando a ponte do anel viário de Brasiléia for inaugurada vão aparecer muitos pais da criança. A obra é do governo federal, e os parlamentares da legislatura passada brigaram muito para a liberação dos recursos. Esse é um resumo sem politicagem.Sem eles, a obra não sairia.

MESMO PALANQUE

Os fatos caminham para que o senador Sérgio Petecão (PSD) e o governador Gladson estejam em 2024, no mesmo palanque para prefeito da capital. “A política é dinâmica”, como dizia meu saudoso amigo e Conde do Abunã, Rapirã e cercanias, Luiz Pereira.

FRASE MARCANTE

“A consciência é o melhor livro moral que possuímos, é aquele que devemos consultar mais seguidamente”. Pascal.