Das 16 indústrias florestais alvo da Operação Metaverso no Acre, 7 já foram desbloqueadas, 4 delas após autuação

A superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no Acre, Melissa Machado, informou nesta sexta-feira, 5, que das 16 indústrias florestais que foram alvo da Operação Metaverso no Acre, no começo de abril passado, 7 já estão desbloqueadas.

Entre as 7 empresas que foram desbloqueadas, 4 foram autuadas por irregularidades e as outras 3 tiveram apenas ajustes no Sistema DOF, que é o Documento de Origem Florestal – uma licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa.

De acordo com a superintendente, das outras 9 indústrias que seguem bloqueadas, 7 delas ainda não entregaram os romaneios de estoque dos pátios das serrarias, documento necessário para que o IBAMA possa analisar e fazer os ajustes necessários de saldo no Sistema DOF.

“Seis empresas pediram dilação de prazo para apresentar o romaneio, das quais uma entregou ontem, quinta-feira (4/5), e a vistoria foi feita hoje. Uma empresa teve o romaneio indeferido por duas vezes. Duas empresas estão silentes quanto a entrega de romaneio e pedido de prazo”, explicou Melissa Machado.

Ainda de acordo com a superintendente, a demora das empresas na apresentação dos romaneios de estoque de pátio das serrarias alterou a previsão que o órgão tinha de concluir a operação até o dia 28 de abril.

“Era o prazo planejado. Porém, não contávamos com esse atraso. Sem o romaneio, não é possível fazer análise comparativa do que existe fisicamente no pátio da indústria e o que tem declarado no Sistema DOF. Considerando que ainda aguardamos a apresentação de romaneio por parte de 8 empresas (50% dos alvos), é possível que ainda tenhamos até 15 dias de operação”, ressaltou.

Quando a Operação Metaverso foi desencadeada, o IBAMA disse que o objetivo era combater a exploração ilegal de produtos florestais por meio da fiscalização de transações no Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais (Sinaflor).

No Acre, 16 pátios de serrarias foram bloqueados pela operação, segundo o IBAMA, o que corresponderia a 4% das instalações desse tipo no estado. Os representantes do setor contestaram o órgão ambiental e afirmaram que mais de 90% da atividade madeireira do Acre foi paralisada pela ação.