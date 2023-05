Suposto derramamento de diesel no Rio Tarauacá será investigado pelo Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu investigação para apurar os danos ambientais causados pelo naufrágio de duas balsas no Rio Tarauacá que se dirigiam para o município de Jordão. Uma das balsas transportava um carregamento de biodiesel e a outra levava duas máquinas pesadas pertencentes à prefeitura do município, segundo informações apuradas pelo ac24horas.

O incidente, ocorrido no dia 21 de abril, teria causado derramamento de óleo no rio, prejudicando a Reserva Alto Tarauacá, segundo relatos de moradores da área de proteção ambiental. As Promotorias Cível e Criminal de Tarauacá instauraram procedimentos para investigar o caso e a aplicação de sanções pelos órgãos fiscalizatórios competentes.

De acordo com o MP, além de investigar a possibilidade de crimes ambientais, o procedimento tem o objetivo de apurar infrações cíveis e administrativas. O órgão fiscalizador também informou em seu portal na internet que considera os relatos feitos por moradores da reserva, que afirmam que o óleo derramado tem prejudicado a fauna local.

O presidente da Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Alto Tarauacá, Daniel Lima, disse ao ac24horas que ribeirinhos da região afirmam que uma das embarcações naufragadas transportava biodiesel. Ele explicou que o naufrágio envolveu duas balsas, sendo que a que transportava as máquinas da prefeitura vinha atrelada a outra, que levava o combustível.

“Não posso dar certeza, mas é muito provável que houve um grande vazamento de óleo, isso com base no que foi visto e comentado pelos moradores da unidade que moram perto de onde aconteceram os naufrágios. O que a gente quer é que as autoridades verifiquem o que de fato aconteceu e que providências sejam tomadas”, disse ele.

Consultado, o prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro, afirmou não ter nenhum conhecimento de que a embarcação contratada pela prefeitura estivesse transportando biodiesel. Ele também assegurou que não circulou pela cidade, nem mesmo pelas redes sociais, informação relacionada a derramamento de óleo no Rio Tarauacá, como chegou a ser noticiado.

Daniel Lima também afirmou que há cerca de um mês outra balsa transportando biodiesel adornou após ter sido atracada em um barranco para que a tripulação dormisse. Nesse caso, ele diz ter certeza de que houve derramamento de óleo no Rio Tarauacá, reforçando ser necessária uma averiguação por parte das autoridades competentes sobre o acontecido.

O ac24horas entrou em contato com o empresário Raimundinho Damasceno, proprietário da Transportadora RI, que foi contratada pela prefeitura por R$ 40 mil para fazer o transporte das máquinas ao município. Mesmo tendo visualizado as mensagens enviadas por duas vezes, ele ignorou as perguntas feitas sobre o que vem sendo propagado a respeito do assunto.

O mesmo foi feito com relação a um suposto gerente da Transportadora RI, de nome Carlos Tadeu, que também não deu retorno ao contato feito até o fechamento das publicações feitas sobre o assunto. Uma pessoa da região com quem a reportagem conversou disse que o gerente teria informado que o óleo que a embarcação transportava foi preservado.