Prefeitura anuncia que bairro Defesa Civil vai receber água 24 horas por dia

O taxista Euclides Alves de Oliveira, de 32 anos, foi julgado nesta quinta-feira (04) pela morte da sua esposa, Jéssica dos Santos, ocorrida em outubro de 2018 na cidade de Cobija, distrito de Pando, na fronteira do Acre com a Bolívia. O julgamento foi realizado na 1ª Vara do Júri de Rio Branco, mesmo sendo um crime cometido em outro país.

O caso começou a ser investigado no Acre em junho de 2019, após o assassinato de Jéssica. De acordo com informações do inquérito, após a separação do casal, Euclides e Jéssica decidiram reatar o relacionamento. No entanto, o marido descobriu que a esposa havia se relacionado com outra pessoa durante o período em que estiveram separados. A partir daí, Jéssica passou a ser ameaçada frequentemente por Euclides.

Na noite do crime, o casal discutiu após a vítima receber uma ligação sem identificação. Euclides então sacou uma arma de fogo e desferiu quatro tiros contra Jéssica na frente do filho mais novo do casal.

O julgamento do acusado já havia sido marcado em 2021, mas foi adiado na época porque o caso ainda encontrava-se em grau de recurso da sentença de pronúncia. Agora, após quatro anos do assassinato, o taxista foi finalmente julgado e pode ser condenado pelo crime de feminicídio.

