Morte de pacientes é encenada no Palácio por técnicos de enfermagem em protesto

Centenas de técnicos de enfermagem realizaram na manhã desta sexta-feira, 5, um protesto em frente ao Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre, no centro de Rio Branco. Os profissionais em saúde estão inconformados por terem ficado de fora do aumento dado pelo governo do estado.

Os manifestantes usam a criatividade para chamar a atenção da população para a reivindicação. Com fantasias e usando correntes, os servidores se concentram em frente ao Palácio e afirmam que o valor pago hoje é injusto com uma categoria importante para os procedimentos em saúde. Por um plantão de 12 horas, um técnico de enfermagem recebe R$ 78. Após a dedução dos impostos, o valor líquido recebido é de apenas R% 56,94.

No protesto, os profissionais encenaram a morte de pacientes sem atendimento e o governo “estrangulando” os técnicos de enfermagem com o baixo valor pago pelos plantões.

“Nossa única alternativa é protestar. O técnico de enfermagem é parte importante do atendimento em saúde. Não precisa ser nem especialista no assunto, basta perguntar para qualquer pessoa que já passou por um procedimento em um hospital sobre a importância e o cuidado que recebeu de um profissional técnico”, diz Alesta Costa, presidente do Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate).

O movimento chamado de “café da manhã com Gladson” vai tentar pressionar o governo a incluir a categoria no aumento com o anúncio de que os profissionais não vão mais fazer plantões extras. Como não há profissionais suficientes para todas as escalas das unidades de saúde, sem os extras, os procedimentos podem ficar comprometidos na saúde acreana.