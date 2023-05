Divulgado regulamento do 1º Concurso de Café do Acre com premiação de R$ 150 mil

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 5, o regulamento do 1° Concurso de Qualidade do Café do Estado do Acre (QualiCafé), organizado pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI).

O regulamento estipula que o lote plantado deverá ser processado de maneira convencional, sem adição de qualquer produto que altere ou modifique as características próprias do café. Todos os lotes estarão sujeitos à análise química e, se encontradas alterações, o participante será desclassificado.

As inscrições começam nesta sexta-feira, 5, e vão até o dia 14 de julho e serão realizadas apenas nos Escritórios Locais da SEAGRI, em todos os municípios do Estado do Acre. No ato da inscrição o participante deverá entregar cópia do RG, CPF, documentos que comprovem a posse da propriedade, Ficha de Inscrição integralmente preenchida e assinada.

A ficha de inscrição está disponível no site: https://agencia.ac.gov.br/ através do link de inscrição https://forms.gle/aidNdzLh3FRtmzt67 e poderá também ser solicitada junto aos Escritórios Locais SEAGRI.

Para inscrição, o participante deverá entregar uma amostra representativa do lote de café participante, com o volume de 03 (três) kg de café pilado, a qual deverá estar acondicionada em embalagem de saco plástico transparente, identificada com o nome completo do produtor, CPF, telefone de contato e município.

O campeão do 1º Concurso de Café do Agre vai receber uma estufa para secagem de café no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O 2º lugar vai receber R$ 10,8 mil, o 3º um prêmio no valor de 10,5 mil, o 4º colocado R$ 10,05 mil, a 5ª posição recebe uma premiação de R$ 5,05 mil. Os prêmios são de parcerias com empresas que estão apoiando a realização do concurso.

Leia abaixo o regulamento completo.