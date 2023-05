Clodoaldo Rodrigues pede atenção especial do Deracre para ramais de Rodrigues Alves

A prefeitura de Mâncio Lima prepara a programação do aniversário de 46 anos do município, sem cantores nacionais, com rodeio e com concursos da Rainha, Princesas e Garota Agro Digital do Rodeio. A premiação das escolhidas, que conta com a parceria do comércio local, soma mais de R$ 7 mil em dinheiro, vales-compras e presentes.

As inscrições para participar dos concursos foram iniciadas nesta sexta-feira, 5 e prosseguem até o dia 16. Para participar as candidatas devem ter de 18 a 30 anos e as escolhas serão feitas no dia 27 de maio na abertura do Rodeio. As candidatas serão avaliadas pelo corpo de jurados, e deverão desfilar utilizando trajes típicos (calça, camisa, chapéu, cinto e bota).

As vencedoras serão escolhidas por critério de pontuação em ordem decrescente para as posições:

RAINHA DO RODEIO (1º Lugar)

1ª PRINCESA DO RODEIO (2º Lugar)

2ª PRINCESA DO RODEIO (3º Lugar)

GAROTA AGRO DIGITAL

Este ano, o concurso traz uma novidade que a categoria digital, denominada Garota Agro Digital, para a candidata que obtiver mais votos na internet, através da plataforma Google Forms. A votação popular ocorrera após a fase de pré-seleção, simultaneamente ao período de preparação para o desfile.

Conforme o regulamento, as eleitas campeãs deverão representar e divulgar a edição do 45º Aniversário de Mâncio Lima e todos os eventos que integram o aniversário, tais como a XV Cavalgada Hermecílio Barretos, a Festa de Rodeio e as festividades do dia 30 de maio, data do aniversário da cidade.

As candidatas devem cumprir todo os requisitos do edital em anexo, sob pena de eliminação da competição.

A inscrição será efetuada exclusivamente via internet, através do formulário disponibilizado para este fim por meio do link: https://forms.gle/NN1dfEM1NNA4xG6V9, no período 05 a 16 de maio de 2023.

O aniversário de Mâncio Lima é no dia 30 de maio mas as atividades terão início antes desta data.