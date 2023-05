Banda de Porto Velho ‘Prognoise’ toca em Rio Branco no especial Pink Floyd e Rush

Neste sábado, 06, tem especial duplo com a banda de rock Prognoise, diretamente de Porto Velho, RO, em um super show celebrando os sucessos de Pink Floyd e Rush.

O grupo promete levar o público rio-branquense em uma viagem, trazendo no repertório um respeitoso tributo com as músicas “Wish You Where Here”, “Comfortably Numb”, “Another Brick In The Wall” e “Breathe” dos britânicos, Pink Floyd.

Na festa toca ainda “Time Stand Still”, “Limelight”, “Fly By Night”, “The Spirit Of Radio”, “Tom Sawyer” e “Closer To The Heart” da banda canadense formada desde 1968, Rush.

Garanta a sua entrada. Venda de mesas e ingressos individuais, ou mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo WhatsApp (68) 99973-5138.