Associação Comercial de Cruzeiro do Sul exige mais segurança no Centro de Cruzeiro do Sul

Em meio à onda de roubos e assaltos a comércios de Cruzeiro do Sul, principalmente na região central da cidade, a Associação Comercial do Alto Juruá, emitiu nesta sexta-feira, 5, nota em que exige mais segurança por parte das forças de segurança do Estado. “A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul , por meio de seus diretores e sócios, vêm a público exigir providências para a situação de abandono em que se encontra o centro comercial de Cruzeiro do Sul, especialmente no período noturno”, cita um trecho.

A nota saiu no dia em que um roubo aconteceu na loja da Honda, resultando em prejuízo superior a R$ 50 mil. Cinco homens entraram no local e levaram motores, roçadeiras e capacetes.

“Repudiamos o descaso com essa situação que se agrava dia a dia. Providências urgentes precisam ser tomadas para a restauração da ordem pública no centro de Cruzeiro do Sul”, ressalta o comunicado dos empresários.

No último dia 24, a dona de uma loja de roupas da região central de Cruzeiro do Sul, que teve a loja roubada, reclamou da segurança pública nas redes sociais. Ela que teve, todo o estoque levado, disse que houve demora no atendimento por parte da Polícia Militar, porque a ligação feita para o 190, foi atendido em Rio Branco. Há mais de um ano as ligações de Cruzeiro do Sul feitas para o 190 São atendidas na capital e a ocorrência e repassada para Cruzeiro do Sul.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério, não respondeu a mensagem do ac24horas para falar sobre a onda de roubos e assaltos e a nota da Associação Comercial do Alto Juruá.