Aleac participa da inauguração de subestação da Energisa em Mâncio Lima

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, participou da inauguração da subestação da Energisa na cidade de Mâncio Lima nesta sexta-feira, 5. Longo representou o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, que cumpre outra agenda no estado.

A Aleac foi convidada pelo diretor da Energisa, Ricardo Xavier, para participar do momento de suma importância para os moradores de Mâncio Lima. A subestação na cidade vai contribuir para o fornecimento de energia segura e de qualidade para a população, além de impulsionar a economia com abertura de novas empresas.

Pedro Longo parabenizou a Energisa pela obra que vai beneficiar milhares de acreanos em Mâncio Lima.

“Quero parabenizar a Energisa por essa obra que vai beneficiar a população de Mâncio Lima. Também quero agradecer a Energisa pelo esforço e investimentos que tem feito em nosso estado contribuindo com o desenvolvimento econômico”, disse.

Ricardo Xavier agradeceu a parceria que a Aleac tem com a Energisa e o compromisso do Legislativo em trabalhar em prol do povo acreano.

“Quero agradecer a Aleac pela parceria e pelo ótimo trabalho que tem realizado em todos os municípios acreanos sempre buscando melhorias para o povo. O Legislativo é importante nesse trabalho para que a Energisa traga investimentos, desenvolvimento e melhorias no fornecimento de energia para todo o Acre”, disse Ricardo.

Ricardo explica que a nova subestação na cidade vai melhorar em mais de 60% o fornecimento de energia em Mâncio Lima.

“Agora a energia de Mâncio Lima será diretamente de Cruzeiro do Sul sem divisão da carga. Isso só tem a favorecer as zonas urbana, com criação de mais empresas e indústrias, e rural do município. A manutenção também será facilitada”, concluiu.

A vice-prefeita de Mâncio Lima, Ângela Valente, afirmou que o investimento da Energisa vai trazer ganhos econômicos e social.

“A Energisa, através dessa subestação, permitirá que o povo do nosso município invista com uma energia que garante abertura de novos negócios. Mâncio Lima é uma cidade empreendedora onde as pessoas gostam de trabalhar. Tendo a garantia que seus negócios avançarão com energia de qualidade, os moradores terão oportunidade de expandirem seus empreendimentos”, disse.