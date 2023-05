500 técnicos de enfermagem de Cruzeiro do Sul não farão plantões extras durante 15 dias

A exemplo de Rio Branco, nesta sexta-feira, 5, os técnicos de enfermagem que atuam em Cruzeiro do Sul, paralisaram as atividades e fizeram um protesto em frente ao Hospital da Mulher e da Criança do Juruá. Os profissionais estão inconformados por terem ficado de fora do aumento dado pelo governo do Estado. Não receberam aumento nos plantões de 12 horas, no valor de R$ 101,00, ficando com R$ 78,00, valor que ainda sofre desconto.

Por isso, vão ficar 15 dias, a partir deste sábado, 6, sem fazer os plantões extras.

“Um extra no valor de R$ 78,00 que no final a gente só recebe R$ 58,00 a categoria não aceita mais. E os extras são mais que a própria carga horária. Durante 15 dias os técnicos não vão fazer os plantões extras, então vai haver uma defasagem enorme no sistema”, destacou a representante da categoria, Darlene Rodrigues.

Em Cruzeiro do Sul, a suspensão dos plantões extras pelos técnicos em enfermagem, vale para a Unidade de Pronto Atendimento- UPA, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Hospital Dermatológico e o Hospital da Mulher e da Criança, onde atuam cerca de 500 técnicos. “Ficará um serviço bem mais racionado nestes locais”, finalizou Darlene.