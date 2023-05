Pesquisa revela que acreano sem acesso a água e esgoto tratado ganha três vezes menos

Em Rio Branco, o morador com acesso a saneamento básico tem renda média de R$3.125,02 enquanto o que não tem esse serviço recebe apenas R$ 1.058,66. Assim, segundo se observa nos dados do Instituto Trata Brasil, quem tem água potável e esgoto tratado ganha três vezes mais que o que não é atendido por saneamento básico.

Em 2021, auge da pandemia da Covid-19, 164.738 não tinham acesso a saneamento na capital do Acre, ou seja, 39,3% da população, segundo o Trata Brasil. Em Cruzeiro do Sul, esse número é ainda maior: 49,5% dos moradores não acessam água potável ou tratamento de esgoto.

Os números estão organizados na plataforma Painel do Saneamento Brasil, que traz indicadores de 839 municípios com população acima de 50 mil habitantes.

O estudo Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento Brasileiro 2022, feito pelo Instituto Trata Brasil, e elaborado pela consultoria EX Ante mostra os ganhos econômicos e sociais mais efetivos nos setores da saúde, educação, produtividade do trabalho, turismo e valorização imobiliária, e evidencia que os investimentos feitos no setor de saneamento vão muito além de melhorar apenas a qualidade de vida da população.

Esse estudo utiliza dados de 2020, mostrando que o valor médio do aluguel de uma casa com saneamento é de R$ 639 no Acre. Já a casa que não conta com esse serviço o aluguel cai para R$ 226.