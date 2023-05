Perigo: armados, assaltantes levam carro na BR-364 e suspeito é detido em Feijó

Foto: BR-364 – Whidy Melo/ac24horas

No dia de ontem, 3, no 8° Batalhão da Polícia Militar em Sena Madureira, foi registrado um assalto com o uso de arma de fogo na altura do quilômetro 35 da BR-364 sentido Manoel Urbano a Feijó. De acordo com informações das vítimas, cerca de quatro homens portando armas de fogo, invadiram uma residência às margens da estrada por volta das 7 horas da manhã e levaram uma caminhonete, uma espingarda calibre 32 e R$ 3.000 sob graves ameaças. Logo em seguida, os criminosos fugiram em direção a Feijó.

As guarnições de Manuel Urbano, Feijó e a polícia civil de Manoel Urbano realizaram levantamento de informações e buscas para localizar os suspeitos. Posteriormente, a caminhonete foi encontrada no quilômetro 90 sentido Manoel Urbano/Feijó. Já no período da tarde, um dos suspeitos foi detido por uma guarnição de Feijó nas proximidades do local onde a caminhonete foi encontrada. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Feijó para prestar esclarecimentos sobre o crime.

As autoridades seguem investigando o caso e trabalhando para identificar e prender os demais envolvidos no roubo. A população pode ajudar fornecendo informações através do número 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque Denúncia.