Motorista e mecânico: Sine do Acre oferta 22 vagas de emprego nesta quinta-feira

O fotógrafo sulafricano Gideon Mendel incluiu fotografias feitas no Acre em seu livro Drowning World (Mundo se Afogando). As fotos foram feitas em Março de 2015 no bairro Taquari, em Rio Branco, durante a maior cheia da história do Rio Acre.

Ao todo, 5 fotografias de pessoas alagadas no Taquari compõem o livro junto a fotos feitas no Haiti, Reino Unido, Bangladesh, Índia, EUA, Tailândia e Nigéria.

Gideon Mendel é engajado no ativismo climático e acumula prêmios internacionais por suas fotografias. Em 2007, deu o pontapé inicial em Drowning World, um projeto de arte e defesa sobre inundações e crise climática. A obra já foi exibida em galerias de arte, festivais e museus do mundo todo, além de ter sido publicada em revistas como National Geographic, The Guardian, The Independent Magazine, The Sunday Times Magazine, Geo e Aperture Magazine.

“Mantenho a crença de que a fotografia pode ser uma bela forma de arte e é uma ferramenta de impacto positivo no mundo. Com o passar do tempo, descobri que muitas das imagens começaram a ganhar mais significado e relevância”, diz Gideon Mendel em seu site.

Clique aqui para ver a galeria completa: https://gideonmendel.com/submerged-portraits/