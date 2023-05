Matrículas para a EJA continuam abertas em Rio Branco, informa prefeitura

O dependente químico Mardônio Menezes de Souza, de 31 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta quinta, 4, no quintal de uma residência situada na travessa Itabuna, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mardônio estava nas proximidades de sua residência quando criminosos armados se aproximaram. A vitima ao perceber que os membros da facção iriam atirar, correu e adentrou no quintal de sua residência na tentativa de fugir, mas foi perseguido, abordado e recebeu um tiro de escopeta na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Mardônio que já se encontrava morto.

A área do crime foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Mardônio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia acredita que o crime pode estar relacionado uma dívida a traficante.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).