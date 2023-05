Um bom velhinho intelectual nas redes sociais aconselha que se você for a um lugar muito bonito nunca mais volte lá; se voltar, não será o mesmo que o fez experimentar o bom, o belo e o amor. Tem toda razão o ancião de dias porque, como diz o tema de um filme: “Nada é para Sempre”. Nem a Praça da Bandeira cheia de comércios, pensões, ratos, baratas misturados com pés-inchados e prostituição. Era ali onde fica o novo mercado velho (que não é mais tão novo assim).

Às vezes, passando pela Avenida Getúlio Vargas, também me vem à memória peliculas romanticas antigas (Dio Come Ti Amo), os bang-bang e kung-fu da vida que víamos no Cine Rio Branco (onde é o Formigão) e o Cine Acre, perto da prefeitura, (fechado desde sempre para reforma). Depois veio a geração dos vídeos-cassete, as locadoras e tudo se acabou.

Até aquele restaurante famoso na Floriano Peixoto que era de madeira, onde vez por outra uma barata ou um rato atravessavam a pista para diversão dos fregueses, mudou com a modernidade para um templo gastronômico de alvenaria (nós, ratos e baratos ficamos no passado). Só não mudou o churrasco de frango, carne, peixe, farofa, arroz, vinagrete e feijão. O mesmo sabor em 40 anos (como pode?)!

Com sua voz mansa, o olhar no infinito, o bom velhinho despertou a memória de mais filmes que marcaram aquela época: “No Tempo Das Diligências”, “Spartacus”, “Django não Perdoa, Mata”, “Sartana”, “Gringo”, “Era Uma Vez na América”, “Nada é para Sempre”, “Indochina”, “Casa Blanca”, “Em Algum Lugar do Passado”, “Ghost: O Outro Lado da Vida” e outros não menos maravilhosos vividos pela juventude das décadas de 70 e 80, quando o mundo que nos cercava (de alguma forma) era mais puro, ingênuo, idealista e que nos levava a sonhar e acreditar no amor. Já que é recomendável não voltar a lugares que marcaram nossas vidas (alguns já não existem mais), vivamos das boas e doces lembranças! É exatamente o que faz o nosso bom velhinho nas redes sociais.

“Se teu cão passa fome, qualquer pessoa que oferecer um pedaço de comida consegue afastá-lo de ti”. (Ditado Árabe)

. Diz aí, Macunaíma! Vamos falar de política agora?

. Tem um Engov?

. Para quê?

. “Engov atua como um analgésico e antialérgico, além de evitar enjoos e náuseas”.

. “Em conjunto com a cafeína presente em sua composição, estimula de forma suave o Sistema Nervoso Central (SNC) auxiliando no alívio da dor de cabeça”.

. Você está de ressaca?

. “Não de álcool, mas de política e não é só eu, pergunta a Gladson”?!

. E esse silêncio ensurdecedor dos deputados da base governista contra as críticas do senhor Bittar ao governador Gladson, o que você acha?!

. Eu não acho nada, quem tem que achar é o Palácio Rio Branco.

. Fala-se muito em candidaturas à sucessão do governador Gladson, mas pouco se fala sobre a disputa para o Senado.

. Já encontrei uns dez que pretendem disputar entre eles vários deputados federais.

. “Me perguntaram ontem se o Dr. Genilson Leite aceitaria ser vice do Marcus Alexandre na disputa pela prefeitura de Rio Branco…”

. Para ser vice é melhor ficar onde está!

. Quê mais, Macunaíma?

. “Vasculhando as redes sociais percebi que no Instagram do Marcus Alexandre ele continua mais petistas do que o Carioca e o Cesário Braga”.

. Hummm…

. Sexta-feira, 16h, o deputado Roberto Duarte, toma posse na presidência do Republicano aqui no Acre.

. Quê mais?

. O deputado Ulisses poderá disputar a prefeitura de Rio Branco, não perde nada; em 2026, o Senado…

. Dois!

. Bom dia!