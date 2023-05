Detento monitorado é ferido com tiro na cabeça e vai parar em estado grave no PS

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza na próxima segunda-feira, dia 8 de maio, uma cerimônia alusiva aos 10 anos de atuação do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera). O evento, que contará com exposição, debates e homenagens, será realizado no auditório da instituição, a partir das 14h.

Como parte da programação, uma palestra com o tema “Saúde Mental, Direitos Humanos e os Desafios do Sistema de Justiça” será ministrada pelo diretor de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua e da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Leonardo Pinho.

A cerimônia também apresentará a exposição “(In)visíveis”, no hall de entrada do auditório. Com registros do fotógrafo Eduardo Duarte e da equipe do Natera, a exposição tem como objetivo trazer à reflexão a realidade das pessoas em situação de rua na cidade de Rio Branco e a política ofertada para este público.

Por fim, integrantes do MPAC e representantes de outras instituições da Rede de Proteção Social serão homenageados pelos relevantes serviços prestados em defesa da saúde mental e da população mais vulnerável.

Sobre o Natera

O Natera é um órgão auxiliar do MPAC que atua no atendimento de pessoas, famílias e grupos que têm questões relacionadas ao uso prejudicial e/ou abusivo de álcool e outras drogas, bem como demais questões de saúde mental e outras vulnerabilidades e riscos sociais que afetam a dimensão psicossocial.

Criado pelo Ato n. 33/2013 da Procuradoria-Geral de Justiça do MPAC e instituído pela Lei Complementar n. 291/2014, o Natera não substitui os serviços públicos de proteção social ou de atenção psicossocial, mas trabalha em conjunto com as redes de atendimento para aproximar a demanda identificada aos órgãos de atendimento do poder executivo.

Com informações do MPAC.