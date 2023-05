Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul recebem ação integrada para regularização do Cadastro Ambiental Rural

Na próxima semana, de 09 a 12 de março, às agricultoras e os agricultores familiares da região do Juruá poderão regularizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em ação integrada do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

A ação vai acontecer na escola rural Bom Jesus no Projeto de Assentamento Paraná dos Mouras em Rodrigues Alves e no estacionamento da Comunidade do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Croa em Cruzeiro do Sul das 09 às 15 horas.

Além de regularizar o CAR, as produtoras e produtores rurais poderão se inscrever na chamada pública da Modalidade Conservação, que viabiliza incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa. A ação reconhece o papel dos pequenos produtores na manutenção dos serviços ambientais e na conservação da floresta.

Esta é uma iniciativa do MMA e PNUD por meio do “Projeto de Pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil no bioma Amazônia em 2014 e 2015”, que usa recursos do Fundo Verde Para o Clima para recompensar quem protege e recupera a floresta.

Para regularizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel é necessário apresentar documento pessoal (RG e CPF) e documentação que comprove propriedade ou posse e mapa/memorial descritivo da área rural.