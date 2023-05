MPAC e Ministério Público do Consumidor promovem workshop sobre transporte aéreo

Preço elevado das passagens aéreas, escassez de voos, cancelamentos de viagens, dentre outros problemas que prejudicam os consumidores serão debatidos durante o workshop “Transporte Aéreo na Região Norte do Brasil”, que será realizado nos dias 04 e 05 deste mês pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), em Cruzeiro do Sul, com o apoio da Associação do Ministério Público do Acre (Ampac).

A cidade escolhida para sediar o evento, a segunda maior do Acre, é uma das que enfrentam grandes dificuldades relacionadas ao transporte aéreo. Atualmente, apenas uma empresa opera voos para Cruzeiro do Sul, em dias alternados e no período noturno. Além disso, o alto custo da passagem, cujo voo dura menos de 1 hora, é outro problema.

O objetivo do encontro é buscar soluções e encaminhamentos para esses problemas que têm reflexos em toda a malha aérea brasileira. A programação inclui um workshop presencial com exposições, tratativas e busca de soluções para a melhoria da qualidade dos serviços de transporte aéreo oferecidos aos consumidores na região.

O encontro que será realizado nas dependências do Hotel Sesc e contará com a presença de membros do MPAC, do Ministério Público Federal (MPF), Judiciário, Defensoria Pública, membros do MP brasileiro associados à MPCON, além de representantes de companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON).

