Governo dá posse a 54 novos professores efetivos na Educação

Em cerimônia realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE), nesta terça-feira, 2, em Rio Branco, o governo do Acre empossou 54 novos educadores em caráter efetivo. São professores das áreas de línguas Espanhola, Inglesa e Portuguesa, além de Química, que atuarão em escolas estaduais da capital e de Cruzeiro do Sul.

Os docentes fazem parte da última convocação dos aprovados no cadastro de reserva do concurso público da Educação realizado em 2018. Somente nos últimos anos, mais de 1,2 mil servidores foram contratados pelo Estado de forma permanente. Referente a esta nova convocação, o investimento salarial ultrapassa R$ 3 milhões por ano.

“Zeramos todo o cadastro de reserva do concurso da Educação. Cumprimos com a nossa palavra e, acima de tudo, respeitamos os servidores públicos. Estamos trabalhando para reestruturar e fortalecer o quadro de profissionais do Estado”, disse o governador Gladson Cameli durante a solenidade de posse.

Aberson Carvalho, titular da SEE, destacou os avanços conquistados pelo governo na área educacional nos últimos anos.

“Esta gestão é responsável pelos únicos dois abonos pagos aos trabalhadores da Educação, por aumentar o piso salarial dos professores acima do valor nacional e pela distribuição de notebooks e tablets com planos de internet. Estamos fazendo a nossa parte para que o ensino ofertado possa melhorar cada vez mais”, enfatizou.

O secretário adjunto de Ensino da SEE, Tião Flores; o secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates; o secretário adjunto de Esporte da SEE, Carlos Gouveia; o diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (Sead), Fábio Lima; e a deputada estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Michele Mello, foram outras autoridades presentes no evento.

Posse é comemorada por professores

Fernanda Braz assinou o primeiro contrato efetivo com a Educação estadual. A professora de Língua Portuguesa está entusiasmada com o novo trabalho e os desafios da sala de aula.

“Espero conseguir transmitir o conhecimento aos meus futuros alunos e, ao mesmo tempo, aprender junto com eles. Espero com isso alavancar a educação no nosso estado”, comentou.

Professor de Química, Jean Félix Brandão, classificou a posse como uma vitória profissional. “Hoje em dia, a busca por um emprego é muito grande. Então, para mim, está sendo a celebração de uma conquista”, afirmou.

Com informações de matéria da Agência de Notícias do Acre assinada por Wesley Moraes e fotos de Marcos Vicentti.