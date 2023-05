Ex-presidente do Saerb de Rio Branco morre após complicações de pneumonia

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou, na última terça-feira, 2, os editais para os cursos técnicos e superiores do Processo Seletivo 2023/2. No total, estão sendo ofertadas 520 vagas para 13 cursos na capital e nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e Epitaciolândia. As inscrições deverão ser feitas pela internet, no período de 2 a 22 de maio, no endereço https://www.ifac.edu.br/ processos-seletivos/

Para a graduação, o Campus Rio Branco vai abrir turmas nos cursos superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas (noturno), Tecnologia em Logística (noturno) e Tecnologia em Processos Escolares (noturno). Já o Campus Sena Madureira tem vagas nos cursos superiores de Licenciatura em Física (noturno) e Bacharelado em Zootecnia (integral).

Nesta seleção, estão sendo ofertados dois cursos técnicos subsequentes no Centro de Referência do Ifac, em Epitaciolândia. A formação técnica em Alimentos (noturno) e o técnico em Agropecuária (noturno), ocorrerão no Campus Xapuri, no entanto as aulas são ministradas no município de Epitaciolândia.

Além destes, o Ifac está oferecendo vagas na Baixada do Sol, para os cursos técnicos subsequentes em Agroecologia (matutino), Zootecnia (vespertino) e Agropecuária (vespertino). No Campus Rio Branco, localizado no conjunto Xavier Maia, tem vagas em Segurança do Trabalho (matutino) e em Serviços Jurídicos (noturno). Por fim, o Campus Tarauacá está com oferta do curso técnico subsequente em Serviços Públicos (noturno).

A classificação dos candidatos para os cursos técnicos será feita pelo desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio. Essas informações devem ser fornecidas no momento que o candidato realiza sua inscrição no processo seletivo.

Enquanto os concorrentes para o ensino superior terá como base seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2010 a 2022. O boletim do Enem pode ser gerado através do site https://enem.inep.gov.br/ participante/#

Para quem não têm acesso à internet, é preciso se dirigir a um dos campi do Ifac, onde será disponibilizado computador com internet. É importante lembrar de levar os documentos necessários para preencher o formulário de inscrição.

Em caso de dúvidas, ou necessidade de esclarecimentos, é possível entrar em contato com o Ifac pelo e-mail [email protected] (cursos técnicos) ou pelo [email protected] (cursos superiores).

Veja aqui o edital dos cursos técnicos subsequentes:

E acesse aqui os cursos superiores: