Detran dá início a Movimento Maio Amarelo de conscientização no trânsito

As atividades do Movimento Maio Amarelo 2023, realizadas em uma parceria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), foram iniciadas nesta terça-feira, 2.

A programação prevê ações na capital e interior, com a autarquia estadual se juntando ao movimento internacional para chamar a atenção de condutores, ciclistas e pedestres sobre a necessidade de se adotar condutas conscientes no trânsito.

De acordo com a Agência de Notícias do Acre em matéria assinada por Eduardo Gomes com foto de Iza Bruna, do Detran-Acre, em 2022, os acidentes de trânsito no estado superaram os números do ano anterior.

A imprudência continua sendo a principal causa dos sinistros, estando motociclistas e condutores no topo do ranking estatístico entre os que mais se envolvem em ocorrências do tipo. Para Taynara Martins, presidente do Detran, zero é o número aceitável de mortes no trânsito para o órgão.

“Nós, enquanto órgão de trânsito, buscamos fazer a nossa parte, educando todos os atores do trânsito. Mesmo que ainda registremos muitos casos de imprudência, não vamos desistir dessa tarefa. Nosso número aceitável de mortes no trânsito é zero”, destacou.

Projeto de Integração do Jovem ao Trânsito

Em parceria com a SEE, o Detran vai levar Legislação de Trânsito às escolas da rede estadual. Os alunos do terceiro ano do ensino médio poderão realizar o curso sem custo algum, sendo certificados pela autarquia ao fim da formação.

“Nós abraçamos a iniciativa do Detran e, por meio da Secretaria de Educação, vamos intensificar essa atividade. Nossos estudantes vão ganhar conhecimento e economizar quando forem tirar a primeira habilitação”, lembrou o secretário adjunto de Educação, Cultura e Esportes, Tião Flores.

Inicialmente serão atendidos 150 estudantes, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As aulas acontecerão no contraturno, com duas horas por dia e seis horas semanais. A previsão é que as primeiras turmas encerrem o curso ainda no mês de agosto.