Tudo o que você não viu sobre o show da cantora Joelma no Palácio Rio Branco

O show da cantora Joelma em Rio Branco estava repercutindo bem na boca do povo e a expectativa da organização do evento era alta, mas mesmo assim alguns acontecimentos quase passaram desapercebidos pelo público.

Invasão no palco

Muita gente não viu, mas durante a apresentação de Joelma um homem que não foi identificado invadiu o palco e agarrou a artista que demonstrou ter ficado chocada com o homem. Seguranças o retiraram rapidamente, mas a apresentação se encerrou meia hora antes do previsto.

Pessoas assistiram ao show pelo telão

Milhares de pessoas que compareceram ao centro de Rio Branco esperando ver a apresentação de Joelma ao vivo ficaram decepcionadas quando chegaram ao local lotado, e tiveram que assistir ao show pelos telões do palco. Uma divisória de metal cobria as rapas laterais do Palácio. Ana, de aproximadamente 7 anos, teve que assistir ao show pendurada pelos braços.

Assédio da população dificultou a saída de Joelma do evento

O grande número de pessoas que tentavam um contato corpo a corpo com Joelma dificultou a saída da cantora do local do espetáculo. Seguranças e policiais tiveram que intervir.

Exigência de máscara

A cantora principal do evento, Joelma, não deixou que pessoas sem máscaras se aproximassem do camarim. Por isso, até mesmo o staff do governador apareceu no evento com máscaras, que foram retiradas no momento de posar para fotos.

Palco foi montado do lado “errado”

O palco de apresentações do Dia do Trabalhador em Rio Branco estava montado até sexta-feira ao lado do Bar Municipal, na praça Povos da Floresta. Portanto, o obelisco – grande monumento idêntico ao do Capitólio, em Washington, atrapalharia a visão das pessoas das apresentações. Só no sábado, 28, após dois dias de trabalho para montar o palco, a organização optou pela desmontagem e realocação do palco nas escadarias do Palácio.