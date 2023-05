Se tem um ditado que cabe com perfeição em um governante e sua realidade política de que, “os cães ladram, mas a caravana passa” é esse em relação ao governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). É um adágio recorrente na língua portuguesa, mas de origem árabe e significa “não ligue para o que outros dizem”, “vá em frente”. Ele sabe lidar com isso muito bem.

Gladson vez por outra é duramente criticado por “aliados” como fez o senador Márcio Bittar na posse do senador Alan Rick na presidência do União Brasil, sigla que congrega os dois. Na campanha eleitoral Márcio se portou como um lorde inglês enquanto os outros atacavam ferozmente Cameli, apesar dos pesares. Porém, agora a questão é outra e passa pelas eleições municipais e a sucessão em 2026. É a velha história: Uns batem e outros vão assoprar.

Acontece que Gladson Cameli não parece muito preocupado em agradar, negociar ou mesmo ceder às pressões dos “aliados”. Continua na mesma pisada da campanha eleitoral passada não se importando muito com as críticas. Entre reajustes salariais, contratações de servidores, presença constante nas redes sociais, batida de cabelo e danças com a Joelma ele vai tocando a vida do jeito que dá e sabe. O que vai fazer em relação a eleição municipal é uma incógnita. Sobre sucessão, dizem que pretendem ficar até o último dia de mandato, não disputando o Senado. Outra incógnita. E a caravana segue!

“Mesmo a melhor das cobras é uma cobra”. (Ditado Árabe)

. Geralmente o que um político diz não se pode levar muito a sério.

. E não é uma virtude maquiavélica exclusiva de uma pessoa.

. É tão comum trocar de camisa.

. Ninguém se espanta.

. Também não é que a pessoa seja o demônio, é que é regra do jogo dos demônios (brincadeirinha gente!).

. Dizem que o Gladson é candidato ao Senado – O Márcio, também!

. Porém, talvez, não seja exatamente o motivo pelo qual Bittar fez críticas severas ao governador e ao governo do qual ele faz parte (ou fez, sei lá!) durante a posse do senador Alan Rick na presidência do União Brasil no Acre.

. Talvez seja por causa do prefeito Tião Bocalom e da Márcia Bittar, que poderia estar no lugar da Mailsa, mas pode substituir a Marfisa.

. Sabe como é, né?!

. Novas amizades e coisas e tal etc.

. O senador Petecão que o diga.

. Há os que sonham com um pedido de afastamento de Gladson…

. Seria o plano perfeito! A glória!

. Coisa que não deve acontecer.

. A ânsia é doença.

. Pelo que se tem visto também Márcio Bittar e os novos aliados não contem com a vice-governadora Mailsa.

. Ela é sincera (coisa rara na política), mas não é boba.

. Tem seus interesses.

. O grande erro dos “aliados” e adversários do Gladson foi o de sempre subestimar sua inteligência e habilidade política.

. E o pior, não aprenderam a lição.

. Vai que ele decide mesmo ficar até o último dia de governo.

. Para fechar a coluna, diz alguma coisa aí Macunaíma…

. “Eu te amo, meu líder”!

. Cabra mais falso!

. Bom dia!