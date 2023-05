Motorista e vendedor: Sine do Acre oferta 24 vagas de emprego nesta terça-feira

Com o Rio Branco campeão nesta última segunda-feira, 1º, o Campeonato Acreano chegou ao fim, mas a temporada para as duas equipes que representam o Acre nas competições nacionais continua.

São Francisco e Humaitá se preparam para estrear no Campeonato Brasileiro da Série D no próximo final de semana.

As duas equipes vivem momentos de indefinição dentro e fora das quatro linhas. O São Francisco, após ficar na última posição no 2º turno com 4 derrotas e 1 vitória, anunciou a saída do técnico Erismeu Silva. O time católico acertou com o ex-jogador Zé Marco que assume o comando técnico. Como exigência, o agora treinador do São Chico pediu a contratação de reforços para a tornar a equipe competitiva na competição nacional.

Já o Humaitá, não confirmou a permanência de Maurício Carneiro para a Série D. O técnico assumiu o comando do Tourão de Porto Acre durante o estadual após a demissão de Álvaro Miguéis. Na equipe persiste a dúvida dos atletas que seguem no clube e as eventuais contratações que podem ser feitas para o Brasileirão.

O elenco do Rio Branco e jogadores de outras equipes que disputaram o estadual e que não têm mais competições este ano podem ser alvo de contratação das duas equipes.

Humaitá e São Francisco estreiam no Campeonato Brasileiro da Série D no próximo domingo, 7. O Tourão de Porto Acre viaja até Manaus onde joga contra o Nacional na Arena da Amazônia. O São Chico estreia em casa contra o São Raimundo de Roraima.