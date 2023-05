Longo vai representar a Aleac em evento sobre transporte aéreo

Como presidente da Comissão de Direito do Consumidor na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo tem presença confirmada no Workshop promovido pelo Ministério Público do Estado (MPAC), em Cruzeiro do Sul, nos próximos dias 4 e 5 de maio, cujo tema é “Transporte aéreo na Região Norte do Brasil”.

O parlamentar fez o convite à população durante seu discurso na tribuna da Aleac, nesta quarta-feira (2), ocasião em que reforçou a importância de discutir o tema à exaustão, dada as dificuldades que os acreanos enfrentam quando o assunto é transporte aéreo.

O evento contará com a participação de autoridades diversas, incluindo o procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro; o presidente nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), Luiz Eduardo Lemos; e a vice-governadora Mailza Gomes.

Também estão confirmados: Alessandra Garcia Marques (MPAC) – Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor; Iverson Rodrigo Monteiro Cerqueira Bueno (MPAC) – Promotor de Justiça; Ricardo Blattes (SENACON)- Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor; Lucas Costa Almeida Dias (MPFAC) – Procurador da República; Walter Moura (OAB) – Representante da Comissão do Consumidor; Júlia Lopes da Silva Nascimento – Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Aviação Civil – Ministério de Portos e Aeroportos; Daniel Ramos Longo – Coordenador-Geral do Departamento de Políticas Regulatórias Aeroportuárias da Secretaria Nacional de Aviação Civil – Ministério de Portos e Aeroportos; Adriano Miranda – Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos (ANAC); Yuri Cherman – Gerente de Regulação das Relações de Consumo (ANAC); Antonio Augusto do Poço Pereira – Diretor Administrativo, Financeiro e Compliance (ABEAR); Rogério Martes – Gerente Jurídico da Latam; Alberto Fajerman – Relações Institucionais da Gol; e Luana Corina Medea Antonioli Zucchini – Gerente Jurídica da Gol.

“Participarei deste evento tão importante como membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Estaremos levando a palavra de cada um dos deputados em favor dessa pauta, porque os problemas que enfrentamos sobre os voos é recorrente aqui nessa casa. Não podemos aceitar que continue havendo esse desrespeito com nossa população”, destacou.

“Hoje, a ligação aérea com Cruzeiro do Sul não é uma comodidade, mas uma necessidade, ainda mais na situação atual em que se encontra a nossa BR, que é um outro assunto que devemos continuar discutindo aqui, sendo que, junto com a bancada federal, temos conquistado grandes avanços”, continuou.

Longo concluiu seu discurso afirmando que, após um evento, um relatório será apresentado aos demais deputados sobre o que foi discutido para que a Comissão de Defesa do Consumidor tome medidas enérgicas.

“É inadmissível que nossos consumidores tenham que aguentar voos nos horários mais inconvenientes. Os voos já saem tarde, mas o horário de retorno é ainda pior. Talvez, seja o caso de não mantermos mais essa companhia, mas buscarmos empresas regionais, com aviões menores, mas que sejam compatíveis com as necessidades do nosso povo, incluindo voos diurnos”, finalizou.