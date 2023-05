Jarude denuncia omissão da prefeitura por FGTS de alagados

O deputado Emerson Jarude (MDB) parabenizou nesta terça-feira (2) na tribuna da Assembleia Legislativa o time do Rio Branco, campeão do acreano em 2023, e aproveitou para alfinetar o governo do Estado que, segundo ele, não repassou recurso algum para os clubes de futebol nesta temporada. Ele citou declaração do secretário Aberson Carvalho, que anunciou recursos no começo do ano.

Em outro tema, Jarude disse ter informação que a população ainda não conseguiu sacar o FGTS porque a prefeitura de Rio Branco não enviou dados para a Caixa Econômica Federal sobre os alagados. “Que Bocalom faça o básico, encaminhe para a Caixa”, disse.

Jarude relatou a participação no Parlamento Amazônico, em Belém, onde falou sobre a BR-364, alto preço das passagens aéreas no Acre, e habitação popular diante do déficit de 22 mil moradias.