IBAMA repudia intimidação a servidores e diz que Filó será devolvida à natureza

Nota divulgada neste domingo, 30, pela Assessoria de Comunicação do Ibama, diz que a decisão judicial proferida no mesmo dia determina que Agenor Tupinambá permaneça como fiel depositário da capivara Filó até a soltura do animal.

Filó foi entregue por Agenor ao Ibama na última quinta-feira (27/04), mas neste domingo a Justiça Federal concedeu a guarda provisória da capivara ao influencer.

“A devolução da capivara à natureza tem sido o objetivo do Ibama desde o início do caso, por ser a melhor alternativa para o bem-estar do animal. A ordem judicial será cumprida. A soltura deverá ocorrer em unidade de conservação previamente selecionada, que abriga outros indivíduos da espécie”, diz a nota.

O órgão ambiental repudiou o que chamou de intimidação contra seus servidores ocorrida no último sábado, 29. “Uma clara tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto no cumprimento da legislação ambiental”, diz o IBAMA.

Agenor foi autuado em R$ 17 mil por diversos crimes ambientais, entre eles matar espécie da fauna silvestre (preguiça real), praticar abuso (capivara) e manter em cativeiro para obter vantagem financeira (capivara e papagaio).