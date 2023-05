Governo e prefeitura de Assis Brasil anunciam construção de ponte sobre o Igarapé São Pedro

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, assinou, nesta segunda-feira, 1, uma ordem de serviço para a construção de uma ponte estaiada sobre o Igarapé São Pedro, no Ramal do Icuriã, em Assis Brasil.

“Aqui temos uma ponte que deve ser construída em parceria com a prefeitura, e que vai garantir o acesso de muitas famílias”, afirmou o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque.

A nova ponte de madeira terá 75 metros de extensão e deve ser construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade durante todo o ano no trajeto dos produtores rurais.

O lançamento ocorreu na Comunidade Santa Clara e contou com a presença do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia; do diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque; do representante do governo no Alto Acre, Joelso Pontes; do deputado estadual Tadeu Hassem, além de vereadores, assessores do governo, secretários municipais e da comunidade.

Na ocasião, o prefeito Jerry Correia destacou as parcerias no fortalecimento da infraestrutura e apoio às famílias da zona rural.

“Realização de um grande sonho para essa comunidade aqui do Porto da Balsa, e também das adjacências. Meus agradecimentos ao governador Gladson Cameli, ao Deracre, ao deputado Tadeu Hassem, ao ex-deputado Antônio Pedro, aos vereadores, a todos os que se empenharam para que hoje pudéssemos estar aqui lançando essa obra, mas especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras que nesse dia do trabalho estão recebendo essa importante obra que mudará radicalmente a vida das pessoas que moram nessa região”, afirmou.

Para o produtor rural Giliarde Souza, o sentimento é de gratidão pela obra anunciada que mudará a vida dos trabalhadores rurais locais.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, que o prefeito está dando para nós de grande e fundamental importância, não só para a Comunidade Santa Clara, mas para todos os moradores que ficam depois do Igarapé São Pedro. Nós sabemos a dificuldade que passamos durante as enchentes e hoje estamos realizando mais um sonho para a nossa comunidade”, comemorou.

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos), ressaltou a presença do Estado e da Assembleia Legislativa em ações que proporcionam desenvolvimento e acesso para quem mais necessita de trafegabilidade.

“Hoje é um dia importante para o nosso país, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e eu estou aqui em Assis Brasil na comunidade do Porto da Balsa, nesse importante investimento de parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil, por intermédio do prefeito Jerry, e o governo estadual, por meio do Deracre. Aqui será construída uma ponte com colaboração da comunidade. E eu, como parlamentar, tenho como uma de minhas atribuições acompanhar as ações do governo e da prefeitura”, disse.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.