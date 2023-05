Governo do Acre gastou mais de R$ 1 milhão por shows de Joelma e Evoney

As duas maiores cidades do Acre, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, celebraram o Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira, dia 1º, com shows nacionais.

Na capital acreana, a rainha do Calipso, Joelma, animou mais de 20 mil presentes ao espaço em frente ao Palácio Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, Evoney Fernandes, conhecido como o Rei da Seresta, foi a atração e levou cerca de 15 mil pessoas à Avenida Mâncio Lima, de acordo com a organização.

Apesar da realização dos shows terem sido anunciados pelo governo em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio), o contribuinte acreano “meteu” a mão no bolso.

De acordo com informações da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, o custo para os cofres públicos foi de mais de R$ 1,1 milhão, sendo cerca de R$ 540 para os custos do show de Joelma e outros R$ 630 mil para a apresentação de Evoney Fernandes.

Ao portal G1, Assurbanipal Barbary, gestor da pasta, justificou o investimento afirmando que o custo por pessoa presente nos dois eventos foi de R$ 28.