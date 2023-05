Em Cruzeiro do Sul, Evoney Fernandes recebe sabugo de milho e pente de macaco de presente

É grande a movimentação na Avenida Mâncio Lima em Cruzeiro do Sul onde é realizada a Festa do Trabalhador, mas não há filas e a entrada do público é livre. Além das barracas montadas com venda de bebida, alimentação e artesanato os vendedores ambulantes estão trabalhando livremente no espaço.

O show do cantor Evoney Fernandes, marcado para as 22 horas será o ponto alto do evento. Antes disso, passam pelo palco os cantores Bruno Barros, Teo Lins, Banda Forró Toys e DJ Jonathan Nascimento.

Muita gente chegou cedo na Avenida Mâncio Lima para aproveitar a praça de alimentação montada no local. Famílias inteiras, como a de seu José Maria, que foi ao espaço com a esposa e filhos. “A gente veio jantar e vai pra casa mas os jovens vão ficar pro show”, conta ele

Além de Cruzeiro do Sul muita gente dos municípios vizinhos, como de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, também prestigiou o evento. O jornalista Jenildo Cavalcante, de Mâncio Lima conta que chegou cedo pra aproveitar a festa do Trabalhador. “Sempre é bom aproveitar uma oportunidade de diversão e reencontrar os amigos”, relata.

A Festa do Trabalhador é uma realização da Associação Comercial, com apoio Governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul. 22 barracas ofertam bebida, alimentação e artesanato. Além das barracas, os empreendedores ambulantes que possuem estrutura própria, também comercializam seus produtos no local.