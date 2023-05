Candidatos do concurso do ISE protestam na Aleac pelo cumprimento de PL de 2018

Candidatos que fizeram o último concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) fizeram protesto na manhã desta terça-feira, 2, na Assembleia Legislativa.

O protesto acontece após o chamamento de aprovados no concurso público feito pelo governo que nomeou mais de 300 novos servidores para a instituição.

Os candidatos, que passaram por todas as fases, como a investigação social e exames médicos, não foram contemplados com o curso preparatório.

“Nós fizemos todas as etapas e não ficamos no Cadastro de Reserva. Estamos aqui na Assembleia porque no nosso entendimento estamos contemplados no PL de 2018 de autoria do então deputado estadual Roberto Duarte. Queremos apenas a retificação do edital para que sejamos inseridos como Cadastro de Reserva”, afirma Fernando Alves, da comissão do Cadastro de Reserva.

De acordo com os manifestantes, há dois meses foi enviado um pedido de retificação do edital, mas o governo ainda não respondeu. Além dos deputados, o assunto também já foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Acre.