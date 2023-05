Rio Branco e Humaitá decidem o título do Campeonato Acreano nesta segunda-feira

O senador Alan Rick foi aclamado presidente da Executiva Estadual do União Brasil no Acre em convenção realizada na manhã deste domingo, 30, em substituição ao também senador Marcio Bittar, que presidia a sigla no estado desde a sua criação, em fevereiro de 2022, resultado da fusão entre PSL e Democratas.

A aclamação do parlamentar acreano ocorreu após uma crise desencadeada no ano passado, quando, no cargo de vice-presidente do partido, Alan Rick foi deposto do cargo por Bittar. Agora, ele assume o comando da executiva estadual pelos próximos quatro anos (2023/2027).

“Agradeço ao Márcio, a nossa executiva, aos filiados do União Brasil, pelo gesto de unidade, hoje, de mostrar que o partido tem projeto para o Acre. Nós pensamos nas reais necessidades do nosso povo. Vamos trabalhar unidos. Nós temos uma eleição municipal pela frente. Vamos fazer do União Brasil, um partido ainda mais forte”, declarou Alan durante o ato.

Márcio Bittar passa a ser o segundo vice-presidente da executiva estadual. Ele disse ter entendido o recado das urnas e entendido que seu papel como presidente do União Brasil chegou ao fim.

“Estou muito feliz de passar o bastão para as mãos do senador Alan Rick. Estou aqui para ajudar, para contribuir. Na última eleição, o União Brasil elegeu um senador, 3 deputados federais e 2 estaduais. Esse resultado foi o melhor do partido no Brasil”, destacou Bittar.

Com 59 deputados federais e 9 senadores, o União Brasil é um dos maiores partidos e uma das maiores forças políticas do país. A sigla compõe o maior bloco parlamentar do Congresso Nacional, integrado por 9 partidos e 173 deputados.

A nova diretoria terá ainda o deputado federal Ulysses Araújo como vice-presidente, Fábio Rueda como primeiro secretário e Jairo Cassiano como tesoureiro.

Abaixo, veja como ficou a nova diretoria do partido no Acre.

1- Presidente: Alan Rick

2- 1º Vice-Presidente: Ulysses Araújo

3- 2º Vice-Presidente: Márcio Bittar

4- 3º Vice-Presidente: Eduardo Vellozo

5- Secretário Geral: Fábio Rueda

6- Secretário Adjunto: Gilberto Lira

7- Tesoureiro: Jairo Cassiano

8- Tesoureiro Adjunto: Aldecira Leite