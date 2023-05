Ramal em Senador Guiomard recebe etapa do Campeonato Acreano de Ciclismo

Após 39 partidas e 145 gols, uma média de 3,7 gols por jogo, o Campeonato Acreano 2023 tem sua grande decisão nesta segunda-feira, 1º de maio, no estádio Florestão.

Apesar da disputa no 2º turno ser por pontos corridos, as duas melhores equipes chegam para o último jogo empatadas em número de pontos.

O Humaitá, atual campeão após ter conquistado o título pela primeira vez no ano passado, tenta o bicampeonato para se firmar como a mais nova potência do futebol acreano. A decisão vai ser contra um clube que está acostumado a levantar títulos e é o maior ganhador do campeonato com 17 taças desde que o futebol do Acre se profissionalizou em 1989.

Apesar das duas equipes terem a mesma quantidade de pontos, o Tourão de Porto Acre joga por um empate para conquistar o título por causa dos critérios de desempate. Ao Rio Branco, apenas a vitória interessa.

Além de garantirem desde a rodada passada as vagas do estado para as competições nacionais do ano que vem, quem levantar o troféu de campeão vai levar ainda como prêmio um carro no valor de quase R$ 100 mil.

A grande decisão está marcada paras às 16 horas. Por conta do feriado do Dia do Trabalho, a expectativa é que o futebol acreano tenha o maior público do ano.

Os ingressos estarão disponíveis cerca de duas horas antes da partida e custam R$ 20 a entrada inteira e R$ 10 a meia entrada.

Crédito da foto: FFAC