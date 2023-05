Mulheres brigam e trocam socos ao som de ‘Cavalo Manco’ no show da Joelma

Fãs da cantora Joelma já se aglomeram desde as primeiras horas desta tarde em frente ao Palácio do governo, em Rio Branco, à espera da artista, na expectativa de chamar a atenção da artista.

“Eu cheguei aqui às 14 horas, mas já tinha fã desde o meio-dia. A grade é o espaço mais concorrido”, disse o psicólogo e servidor público Agleno Fernandes, do fã clube Amor Sem Limites. Para não ter vontade de ir ao banheiro correndo o risco de perder o lugar, nada de água ou cerveja: “mas se tiver vontade a gente faz um revezamento entre amigos. Vou bater cabelo hoje com certeza”, finalizou.

Adrielsson Fernandes veio de Sena Madureira para o show e disse que as músicas da artista paraense fazem parte do cotidiano: “quem nunca arrumou uma casa ouvindo Calypso, dançando com uma vassoura? Então agora é a grande chance de prestigiar ao vivo”, disse.

O espetáculo é promovido pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio), com o apoio do governo do estado.

Em Cruzeiro do Sul, o governo promove a festa do Dia do Trabalhador com o cantor e humorista Evoney Fernandes (Seu Osmar), na Av. Mâncio Lima.

