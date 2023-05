Mais de 20 mil pessoas dançam e cantam com Joelma em frente ao Palácio Rio Branco

O show do Dia do Trabalhador em Rio Branco atingiu o ápice de público com a apresentação da cantora paraense Joelma. 20 mil pessoas compareceram ao Palácio do Governo, segundo o organizador do evento Júlio César Farias – o Roxinho.

Com apresentações pontuais, forte segurança, o evento não decepcionou o público e nem os comerciantes que aproveitaram a ocasião para vender: “o evento aqueceu a economia e gerou renda. Foi incrível, até São Pedro abençoou e não deixou chover”, disse Roxinho.

Joelma e banda deixaram o palco às 21h29min, 31 minutos antes do que havia anunciado a organização do evento.

A ambulância 08, do SAMU, atendeu 4 pessoas com sintomas relacionados ao calor, mas não houve necessidade de transporte. A Polícia Militar prendeu quatro mulheres por conta de brigas e um casal foi preso pelo crime de furto.

VEJA AS FOTOS DE SÉRGIO VALE E JARDY LOPES: