Detran divulga 5 mil vagas no programa CNH Social 2023; inscrições começam na quarta

Mais uma super promoção para quem está no Acre e não se importa de viajar até Rondônia para garantir voos baratos. As passagens aéreas de Porto Velho para cidades no Nordeste que estavam custando na semana passada R$ 196 agora estão sendo vendidas por apenas R$ 178 (valor de ida e volta). As ofertas são para viagens no segundo semestre de 2024. As passagens por R$ 178 estão disponíveis de Rondônia para Fortaleza e Maceió. (Veja detalhes abaixo).

Por apenas R$ 178 também tem voos de Porto Velho para as cidades de Porto Seguro, Salvador, Florianópolis e João Pessoa. Esses destinos são os amis visitados pelos turistas da região o Norte do Brasil que viajam em busca de belas praias. Mas seja rápido! Por ser uma promoção relâmpago, os preços podem aumentar a qualquer momento, sem aviso prévio.

Voos de Porto Velho para Rio de Janeiro por R$ 182

Outro destaque saindo de Porto Velho para viajar em 2024 são os voos para o Rio de Janeiro por apenas R$ 182 (ida e volta). Por esse valor tem voos de ida e volta da capital de Rondônia para Manaus, Recife, Foz do Iguaçu e Curitiba.

Vale destacar ainda a promoção de Porto Velho para São Paulo e Porto Alegre pelo valor de R$ 189. Todas as ofertas incluem as taxas de embarques. Uma das vantagens desta promoção é a possibilidade do pagamento das passagens aéreas por boleto, com opção de parcelamento.

Voos de Ida e Volta saindo de Porto Velho para 2024

Porto Velho para Manaus – R$ 182

Porto Velho para Fortaleza – R$ 178

Porto Velho para Recife – R$ 182

Porto Velho para Florianópolis – R$ 178

Porto Velho para Maceió – R$ 178

Porto Velho para Porto Seguro – R$ 178

Porto Velho para São Paulo – R$ 189

Porto Velho para Curitiba – R$ 182

Porto Velho para João Pessoa – R$ 178

Porto Velho para Porto Alegre – R$ 189

Porto Velho para São Luís – R$ 217

Porto Velho para Brasília – R$ 224

Porto Velho para Foz do Iguaçu – R$ 182

Porto Velho para Natal – R$ 396

Porto Velho para Salvador – R$ 178

Porto Velho para Rio de Janeiro – R$ 182

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais

Atenção: O ac24horas não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção

Regras dos voos

As ofertas de passagens aéreas são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se a compra das passagens for por boleto, o pagamento deverá ser realizado até 24 horas depois da compra.