Delegados, escrivães, peritos e agentes da Civil são convocados

Dos segmentos econômicos, o setor de serviços foi o que mais gerou emprego com carteira assinada no Acre em março, segundo o Ministério do Trabalho. O setor admitiu 2.423 trabalhadores e demitiu 1.829, o que resultou em saldo positivo de 594 novos postos de trabalho formal.

Os setores da construção civil e do comércio não tiveram bom desempenho em março e apresentaram saldo negativo, mas o segmento da agropecuária e indústria mantiveram a trajetória verificada nos levantamentos anteriores, mostrando mais uma vez saldo positivo.

O agro admitiu 149 e demitiu 144. Já a indústria admitiu 325 e demitiu 267.

Segundo o IBGE, o setor de serviço é uma economia que tem dinamismo no Acre. Em fevereiro de 2023, de acordo com o instituto, o volume de serviços no Acre aumentou em 3,0% frente a janeiro de 2023, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor de serviços ficou 1,6% acima do nível do mês imediatamente anterior. O volume de serviços acumulou uma baixa de -0,2% em 2023, a segunda pior taxa dentre os entes federados.