Ladrões amarram vítimas e roubam veículos em Cruzeiro do Sul

As detentas do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, concluíram nesta sexta-feira,28, um curso de Costura Industrial garantido pela Federação das Indústrias- FIEAC e receberam os certificados de conclusão. O Termos de Cooperação Técnico celebrado entre a FIEAC, o SENAI/AC e o IAPEN, possibilitou às internas do sistema prisional de Cruzeiro do Sul, 60 horas de aprendizado.

O objetivo segundo a representante da FIEAC em Cruzeiro do Sul, Janaina Terças, é oportunizar às mulheres a inserção no mercado de trabalho depois que elas deixarem o sistema prisional. Além disso, há a remição da pena, sendo que a cada três dias de trabalho, reduz um da pena a ser cumprida.

“Este é o início de um novo tempo para elas, que não tinham nenhuma oportunidade de se profissionalizar e remir suas penas. A cooperação entre as instituições e as malharias locais, que doaram os insumos necessários para a aplicação do curso, tratam uma perspectiva de cidadania e futuro para essas mulheres, que hoje são internas no sistema prisional, porém amanhã, precisarão de suporte para enfrentar a vida fora do presídio”, citou ela.

A FIEAC, a secretaria da mulher, e o IAPEN, firmaram nova parceria, que possibilita avançar com as ações no presídio feminino. O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro e a Secretária da Mulher, Márdhia El Shawwa, firmaram um Termo de Cooperação de Trabalho, que contará com a doação de cinco mil camisas para serem customizadas pelas detentas. “Com essas 5 mil camisas elas vão se aperfeiçoar mais na nova profissão e ficar menos tempo atrás das grades. Após a customização, as camisas retornam à Secretaria da Mulher para serem utilizadas nas ações desenvolvidas pela pasta. Há também a possibilidade de empresas privadas locais poderem firmar parcerias com o IAPEN, para utilizar essa mão de obra qualificada, a exemplo de outros Estados do Brasil”, pontuou Janaina.

O diretor do presídio de Cruzeiro do Sul, Elves Barros agradeceu pelas parcerias. “Queremos ampliar os cursos para garantir mais conhecimento para as detentas para garantir a reinserção delas na sociedade”, pontuou.

“A ideia é ampliar cada vez mais essas parcerias de forma a ressocializar e garantir oportunidades e visando a melhoria da condição dos encarcerados”, conclui o presidente da FIEAC, Adriano Silva.