Estrutura do show do Dia do Trabalhador está montada em Cruzeiro do Sul

Um peixe elétrico, mais conhecido como Poraquê na Amazônia, foi pescado por um homem no Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, na noite desta sexta-feira, 28. O balneário do Igarapé Preto é um dos mais frequentados do Vale do Juruá.

O peixe fisgado de linha tem cerca de dois metros de comprimento. O pescador não contou se sofreu alguma descarga elétrica ao capturar o Poraquê e nem o destino dado ao peixe. A foto fez sucesso nas redes sociais.

“Vai lá no Igarapé Preto e aproveita e leva umas lâmpadas pra acender”, disse um internauta.

O Electrophorus electricus, o peixe-elétrico da Amazônia, possui um corpo alongado e cilíndrico, podendo chegar a mais de 2,5 metros de comprimento, sendo o único peixe-elétrico capaz de gerar voltagens acima de 600 volts.A espécie tem hábitos noturnos e costuma se alimentar de outros peixes e alguns mamíferos. Quando os estímulos nervosos do animal são transformados em eletricidade, a descarga emitida pode ser fatal a seres humanos.

Um estudo publicado em 2019, revelou que existem ao menos 3 espécies de poraquês catalogadas. Em uma dessas novas espécies encontradas, a voltagem do animal pode chegar a 860 volts, considerado o animal mais elétrico do mundo, entrando no Guiness Book. Anteriormente o recorde era de 650 volts.

Essa espécie foi batizada de Electrophorus voltai em homenagem ao físico Alessandro Volta, criador da bateria elétrica. Essa espécie ocupa o chamado Escudo Brasileiro, no sul do Pará, Amazonas, Rondônia e norte do Mato Grosso, enquanto que a espécie mais antiga catalogada, a Electrophorus electricus, se restringe ao extremo norte amazônico, na região do Escudo da Guiana, que abrange o norte dos estados do Amapá, Amazonas e Roraima, além da Guiana Francesa e Suriname.

Esses peixes possuem 3 órgãos elétricos, que quando são necessários, seja para defesa ou caça, ele consegue descarregar os 3 órgãos ao mesmo tempo, e com isso, a voltagem que ele produz é capaz de paralisar a presa ou o predador.