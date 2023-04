Petrobras reduz 38 centavos no preço do diesel para distribuidoras

O saldo de postos formais de trabalho criados no Acre em março passado foi de 566, de acordo com informações do Novo Caged. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como destaque no estado, está grande parte das contratações para o público feminino: elas preencheram 431 do total de vagas, segundo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República nesta sexta-feira, 28.

Em relação ao grau de instrução, a maioria foi preenchida por pessoas com ensino médio completo e na faixa etária de 18 a 24 anos. Nos números totais do estado, essa faixa de idade também foi a mais contemplada pelos postos. No estado, um total de 92.967 pessoas têm emprego formal.

O setor de serviços se destacou com saldo de 594 contratações, principalmente em relação aos vendedores do comércio em lojas e mercados. Outro setor com saldo positivo foi o de Indústria, com 58 vagas de saldo.

A Região Norte teve saldo positivo de 10.077 postos formais, com destaque para o setor de Serviços, que possui mais da metade das contratações. O Pará foi o estado que mais abriu vagas, com 4.033.

Em todo o país, o estoque chegou a 42,97 milhões de vagas formais ativas, o maior já registrado na série histórica que tem início em janeiro de 2002. Os empregos criados em março de 2023 representam quase o dobro de postos gerados em março de 2022, mês que fechou com saldo positivo de 98.786 no país. No acumulado do ano, entre janeiro e março, o saldo ficou positivo em 526.173 postos formais.

O Novo Caged é responsável pelas estatísticas do emprego formal no país por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web.