Promoção: passagens aéreas para Fortaleza, Maceió e Salvador por apenas R$ 178, ida e volta

O valor de 31.405.525,61 será transferido aos cofres das 22 prefeitura do Acre nesta sexta-feira, 28 de abril, por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). É o último repasse do mês de abril, 24,01% maior que o mesmo repasse ocorrido no ano passado.

No País, o repasse é de R$ 5.485.623.250,40, segundo a previsão da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que trabalha com base nos dados da arrecadação ocorrida entre os dias 11 e 20 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Ao considerar o desconto de 20% destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a parcela reduz para R$ 4.388.498.600,32.

Com essa última transferência, o FPM do mês fecha com o saldo de R$ 13,9 bilhões, crescimento de 5,39% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em abril de 2022, as prefeituras receberam R$ 13,2 bilhões. No entanto, a expectativa da STN para abril era de redução em torno de 8%, seguindo a tendência de retração conferida no primeiro repasse do mês, de -10,11%.

O Fundo apresentou crescimento excepcional no segundo e terceiro decêndio – de 31,27% e 24,01%, respectivamente – e o mês fecha com crescimento de 1,77% considerando a inflação do período. De janeiro até agora, o FPM contabilizou R$ 61,4 bilhões, cifra 8,74% maior que os R$ 59,3 bilhões transferidos nos quatro primeiros meses do ano passado. Mesmo com a inflação, até agora, o crescimento é 3,60%.