No tempo da Frente Popular, a esquerda estava no poder, e isso lhe favorecia a escolher um candidato a prefeito de Rio Branco num amplo leque de opções de candidaturas. Hoje, na oposição, são raros os nomes dispostos aos desafios. É que o PT continua numa queda livre de popularidade na capital, onde não tem um vereador e nem um deputado. O ex-prefeito Angelim não quer nem ouvir falar no assunto. O ex-prefeito Marcus Alexandre – que deixou o PT – aparece liderando as pesquisas, mas com a condicionante que não dispute a PMRB pelo PT. Até na própria esquerda é comum se escutar que, se ele não sair por um partido mas de centro como MDB ou PSD, tende a ser puxado ao longo da campanha para baixo pelo desgaste do PT. O seu dilema é: voltar ou não ao PT? O ex-deputado Jenilson Leite (PSB), o outro nome com votos na capital, não conseguiu sua meta que era unir a esquerda e os partidos conservadores em torno da sua candidatura a prefeito de Rio Branco. Tem a rejeição do PT. Esses são os caminhos da esquerda para 2024: ou o Marcus disputa a PMRB por um partido de centro ou corre o risco de ser tragado pelo desgaste do PT. E, ao Jenilson Leite (PSB) não resta continuar sonhando com uma grande aliança em torno da sua candidatura á PMRB. São esses os caminhos da esquerda para a eleição municipal do próximo ano.

VENDENDO BUGALHOS POR ALHOS

Nenhum deputado federal ou senador tem poder jurídico para tirar alguém da cadeia. É, pois, falso como uma nota de 300 reais que o senador Márcio Bittar (UB) e o deputado federal Ulysses Guimarães (UB) tiveram influência, como jogaram para a mídia, na soltura dos golpistas que estavam em frente ao quartel do Exército, em Rio Branco. Apenas pelo fato de terem conversado com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A PGR já tinha pedido a soltura. Essa é a verdade dos fatos. Venderam bugalhos por alhos.

NÃO ACREDITAM

Conversei ontem com duas figuras importantes do MDB, sobre a pré-candidatura do deputado Emerson Jarude (MDB) à PMRB. E, as respostas foram parecidas: para ser candidato terá que aparecer no próximo ano na cabeça das pesquisas. Sem isso não terá legenda.

SEM O MESMO PROTAGONISMO

O que ocorre é que o deputado Emerson Jarude (MDB) não conseguiu ter na oposição, na ALEAC, o mesmo protagonismo que teve como vereador de Rio Branco. O protagonismo ficou com o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB).

ESSE ERA O ARGUMENTO

O argumento que era para ter sido repisado pela Comunicação do governo era que, se fosse dado um reajuste salarial aos servidores além do que foi aprovado pelo governo, atrasaria o salários. Esse era o mote.

NOME FALADO

Não houve nenhuma manifestação do prefeito Tião Bocalom. Mas o que se comenta nos bastidores da prefeitura de Rio Branco, é que a Márcia Bittar (PL) deverá ser a vice na chapa do velho Boca, no próximo ano. Ambos se identificam ideologicamente, são extremistas de direita e bolsonaristas.

OCUPANDO COM MAESTRIA

A vice-governadora Mailza Gomes (PP) tem ocupado todos os espaços em atos representando o governador Gladson, mesmo com ele na capital. Se houver um concurso de canto de curió, com certeza estará presente. Quer burilar a imagem como popular, para tentar viabilizar uma candidatura ao governo em 2026.

QUEM NÃO APARECE, SOME

Dos deputados federais da bancada acreana, o deputado Roberto Duarte (Republicanos), é o que melhor tem divulgado seu mandato, com a sua presença física no estado. Com seu Gabinete Móvel tem estado presente nos bairros da capital e municípios. Na política, quem não aparece some.

AFUNDOU COM AS FAKES

As redes sociais não tiveram na eleição passada, o mesmo peso que tiveram na primeira eleição do Bolsonaro, quando destroçaram a imagem do candidato do PT. No mandato, Bolsonaro apostou que as suas redes de fakes news detonariam o Lula; brigou com a GLOBO, teve a imagem de seu governo destroçada pelo canal, e perdeu a eleição. A mídia tradicional continua dando o tom na política. Principalmente, a Rede GLOBO.

SEM UM NOTÁVEL

Mesmo que, algum dos atuais vereadores de Rio Branco pretendesse ser candidato a prefeito, não seria competitivo. Nenhum da atual bancada conseguiu um destaque popular para lhe cacifar a vir ser candidato ao cargo. Não há um vereador que possa ser apontado como notável, para disputar a eleição para a PMRB, com chance de ganhar.

FOI QUANDO SE DESTACOU

No governo do Jorge Viana e mais ainda no do Binho Marques, o esporte, principalmente, no futebol, o estado tinha seu nome levado além das fronteiras. Se disputava a Série C, com o Arena da Floresta – bem cuidado – lotado. Espera-se que, com o Carlão Gouveia à frente do Esporte no governo, consiga mudar a atual imagem de abandono e de falta de bons espetáculos nacionais de futebol. Nunca é demais sonhar com o glamour.

NUNCA FOI DE MÍDIA

Tenho o Binho Marques como um dos governadores do estado de mais produtividade em obras e técnico. Pontes na 364 para o Juruá; na sua gestão se ia bem pela estrada no inverno até Cruzeiro do Sul, criou a OCA e etc. O seu caso é que não gostava de mídia, raras eram suas entrevistas. Foi um governador extremamente técnico, por isso seu governo não foi espetaculoso.

NÃO ME PERGUNTEM O MOTIVO

Motivo que possa ser vistos na gestão como destaque, até aqui não tem. Mas, se o Gladson for candidato ao Senado em 2026, uma das duas vagas em disputa será sua. Até a oposição trabalha com essa hipótese. METER A MÃO NO BOLSO

Como o presidente da APEX, Jorge Viana não fala o inglês fluentemente, não terá como explicar na comissão da Câmara Federal que lhe ouvirá, como assumiu a direção de um cargo cujo requisito era ser fluente em inglês. Vai acabar metendo a mão no bolso para devolver o salário que recebeu até a norma deixar de ser obrigatória. O JV está numa sinuca de bico.

SUMIU DA POLÍTICA

Falando no Jorge Viana, depois da derrota para o governo, sumiu do estado. Se quiser voltar a se candidatar, com chance, em 2026 tem que começar a construir seu caminho a partir de agora. Não pode é chegar de afogadilho, no ano eleitoral. Já não é mais o cara que era dos tempos da FPA.

CONVERSA PARA BOI DORMIR

Entenda sempre ao contrário as afirmações do senador Márcio Bittar (UB). Quando diz que foca na sua reeleição, na verdade está focando num cenário em que possa ser candidato a governador em 2026.

CONTINUAMOS O MESMO

O Acre continua o mesmo. Sem um parque industrial, com uma grande gama de desempregados e dependendo da caridade dos repasses da União e das emendas parlamentares dos senadores e deputados federais. O resto é conversa fiada.

CONVITE FEITO

O deputado Afonso Fernandes (PL) esteve em Brasília onde intercedeu junto ao ministro das Cidades, Jader Barbalho, para que junto com o ministro dos Transportes, Renan Filho, estejam no Acre no dia 31 de maio, para verem de perto as péssimas condições da 364 até o Juruá. Se terá sucesso no convite, a se conferir; mas faz um mandato fugindo da mesmice.

FRASE MARCANTE

“Os homens fazem as leis, mas as mulheres fazem os costumes”. Ditado francês.