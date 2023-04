Aneel avisa: bandeira verde na conta de luz dos acreanos em maio

As eleições municipais de 2024 já começaram para o Tribunal Reginal Eleitoral do Acre. Faltando um pouco mais de um ano para a escolha dos vereadores e prefeitos dos 22 municípios do estado, o TRE está na fase de planejamento do pleito.

Na manhã da quinta-feira passada, 27 de abril, em Cruzeiro do Sul, por exemplo, houve uma reunião para discutir o planejamento das próximas eleições.

Na abertura do encontro, o presidente agradeceu a participação de todos. “Nossa missão é garantir a legitimidade do processo eleitoral e só conseguiremos isso com o envolvimento de todos vocês. O comprometimento, a união dos servidores e um planejamento bem definido serão fundamentais para garantir, mais uma vez, uma eleição segura e transparente”, destacou o Desembargador Francisco Djalma.

“A Justiça Eleitoral representa a democracia e precisa ser fortalecida a cada dia. Podem contar com o nosso comprometimento. Somos a maior Zona Eleitoral do Acre. Somos os que possuímos mais Locais de Difícil Acesso e não mediremos esforços para realizar mais um pleito com paz e segurança”, disse o Juiz da 4ª Zona Eleitoral, Érick Farhat.

Segundo a diretora-geral, Rosana Magalhães, o planejamento tem início com a avaliação da eleição anterior. “O que deu certo, faremos novamente, mas esse é o momento de avaliarmos e apresentarmos sugestões do que podemos melhorar”, disse.

Durante o encontro, a diretora-geral apresentou um formulário focado na legitimidade, segurança e credibilidade do processo eleitoral, com pontos a serem melhorados para que o pleito de 2024 transcorra de forma eficaz.

O vice-presidente do TRE, Laudivon Nogueira, comentou a iniciativa: “Nosso trabalho é esse. Precisamos preparar as eleições por mais de um ano e executar em um dia. Às vezes, as pessoas pensam que eleição é só naquele dia, mas para quem trabalha na Justiça ELeitoral sabe que a atividade é intensa para que tudo ocorra conforme o planejado no dia do pleito. Estamos aqui para ouvir cada um de vocês para que possamos consolidar as ações do planejamento”.