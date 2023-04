Acre tem apoio de Rondônia em projeto de implantação de Auditoria Ambiental no estado

A distribuidora de energia elétrica Energisa, que no Acre atende a aproximadamente 279 mil clientes, divididos em 22 municípios, afirma liderar o maior projeto de descarbonização do Brasil. Somente no Acre, até 2025, a empresa diz que serão desativadas cinco usinas termoelétricas.

As intervenções estão divididas em três blocos, segundo explica a concessionária. No bloco I, concluído em 2020, as cidades de Assis Brasil e Manoel Urbano foram inseridas ao Sistema Interligado Nacional; no bloco II, serão contemplados, ainda no ano de 2023, os municípios de Feijó e Tarauacá. O bloco III prevê a conexão da região de Cruzeiro do Sul até 2025.

Atualmente, as setes usinas térmicas ainda em funcionamento no Acre consomem cerca de 5,5 milhões de litros de óleo diesel por mês.

Nesta semana, a empresa anunciou para este mês de maio a entrega da segunda subestação de energia no Acre este ano, em Mâncio Lima, o município é o mais ocidental do Brasil, além da instalação de 33,5 quilômetros de redes de distribuição exclusivas que irão oferecer energia elétrica de qualidade e confiável aos quase 5 mil clientes da região. O investimento é na ordem de R$ 9,2 milhões.

De acordo com o gerente do Departamento de Manutenção e Construção da Energisa no Acre, André Amarante, essa obra vai proporcionar melhora significativa na qualidade do fornecimento de energia da região.

“Sabemos da importância dessa obra e estamos comprometidos em cumprir o cronograma e entregar esse investimento que veio em boa hora e que vai impactar positivamente de forma direta na qualidade de vida dos nossos clientes”, explicou André.

Energisa também informa que em 2022 investiu R$ 453 milhões na área de concessão do Acre. A quantia é a maior já investida na história do setor elétrico do estado. Desde que assumiu a concessão, em dezembro de 2018, o valor investido já supera a marca de R$ 1 bilhão, beneficiando todos os municípios e contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia.

Além da Mâncio Lima, a Energisa afirma que está investindo em obras de construção de subestações e linhas de distribuição de energia em Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.