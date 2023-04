Prorrogadas as inscrições do processo seletivo para professor-tutor do Ieptec

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Arraial do Ponto Alto

Começa nesta sexta-feira, 28, a oitava Edição do Arraial do Ponto Alto. Com barraca de pescaria, comidas típicas, música, diversão, bingos e muitos prêmios, o evento ocorre até dia 09 de maio, na praça em frente ao Instituto Federal do Acre (Ufac), no Xavier Maia.

– A Confraria

Nesta sexta-feira, no A Confraria Gastrobar, tem Rock Brasilis com a Banda Machine Blues, a partir 21h30, mas o espaço está aberto desde as 18h, para deseja tomar sua cerveja gelada com um delicioso petisco.

– Sessão adaptada para autistas (Filme Super Mário Bros.)

O Cine Araújo realiza neste sábado, 29, uma sessão especial adaptada para o público autista, com o sucesso internacional “Super Mário Bros. O Filme”. A aventura do encanador mais famosos do mundo começa às 13h30.

– Tardezinha BBQ

Na melhor balada de Rio Branco, o Tardezinha Bar, Espeto e Balada realiza nesta sexta-feira, 28, a festa “Não te juro amor, mas te juro pinga”, com os cantores Thales e Thiago, Luan Lima e DJ Nareza. A entrada é liberada até às 21h, com rodada de Jurupinga.

– Studio Beer

Nessa sexta-feira, 28, quem fica responsável por iniciar o fim de semana da melhor forma é a Banda The Roxy, no Studio Beer. Mandando a melhor do pop/rock, a partir das 21h.

Já no sábado, 29, você curte a noite ao som das músicas que marcaram as décadas de 200, na “Disco Night Party”, com os DJs GG e Maya, às 23h.

– Recanto Club

Na agenda de festas desse fim de semana do Recanto Club, tem “Sextou Pelo Jubs”, nesta sexta-feira, 28, com 60 litros de gummy grátis, Pagodinho do Eli e DJ Neto Bacelar. No sábado, 29, tem “Baladinha das Atléticas” e no domingo, 30, o “Piseiro de Feriado” reúne os cantores sertanejos Jackson e Gabriel e Thais Silva, com promoção de cerveja, drinks e muito mais.

– Domingueira do Trabalhador

A diversão está garantida neste domingo, 30, no Sesc Bosque. Com som ao vivo, torneios esportivos, cardápio especial, atendimento de enfermagem e odontológico, além de atividades culturais.

Dia do Trabalhador (Segunda-feira – 01 de abril)

-Festa do Trabalhador

A Festa do Trabalhador acontece nesta segunda-feira, 1° de maio, a partir das 17h, no Palácio de Rio Branco, com atrações musicais locais e o show da cantora Joelma. Além de uma ampla praça de alimentação, com o importante empreendedorismo e gastronomia local.

– Segunda do Trabalhador, no Sesc Bosque

O Sesc Bosque convida todos os trabalhadores e famílias de Rio Branco para comemorar a data especial, a partir das 07h, na segunda-feira, 1° de maio, com torneios esportivos, ações de prevenções de saúde bucal, som ao vivo, atividades culturais e muito mais.